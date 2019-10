“Fiorentina non è solo Chiesa-Ribery”

“Non dobbiamo commettere l’errore di perdere fiducia adesso, abbiamo proposto gioco e fatto una grande gara a Glasgow. Giocavamo contro una squadra forte e in un campo difficile. Siamo mancati di cinismo, ma per quanto proposto meritavamo di più di una sconfitta”. Così l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina a pochi giorni dal ko di Glasgow in Europa League dopo aver subito la rimonta del Celtic, gara che Inzaghi ritiene essere stata “una delle nostre migliori prestazioni”.“Dobbiamo continuare a lavorare, a credere nelle nostre forze che sono tante”.

La Fiorentina ha una striscia positiva di 6 partite, i biancocelesti devono riscattare il ko in Scozia con il Celtic e recuperare terreno in campionato. “E’ una gara importante contro una nostra diretta competitor, siamo entrambe in un ottimo momento e abbiamo gli stessi punti in classifica – dice il tecnico capitolino in conferenza stampa -, troveremo una città intera che segue la squadra con entusiasmo: dovremo essere bravi a cogliere i momenti importanti della gara. La Fiorentina ha un ottimo allenatore – aggiunge riferendosi a Montella – che sta plasmando la squadra come l’ha costruita. E’ riduttivo parlare solo di Ribery e Chiesa, la loro rosa è ottima. Dobbiamo dare il 120% di noi, giocando con personalità e da squadra, senza avere buchi che in queste gare potrebbero costare caro”.

“Immobile titolare”

Capitolo formazione. Dopo la panchina contro il Celtic, Inzaghi rilancia Immobile dall’inizio: “Sicuramente ci sarà. Se lo avessi schierato in Europa League, probabilmente avrebbe saltato la sfida di Firenze perché è un attaccante che non si risparmia mai”. Al suo fianco, tra Correa e Caicedo, potrebbe spuntarla… Luis Alberto, tornando all’antico. “Può giocare vicino alla punta – ammette Inzaghi -, come due anni fa. Ma rispetto ad allora abbiamo Correa e Caicedo in condizioni migliori. Certamente in caso di bisogno può essere avanzato perché ha grande qualità e i suoi numeri lo dimostrano”.

Il tecnico si scaglia contro il calendario troppo fitto: “Basterebbe anticipare l’inizio del campionato di due settimane, senza mettere i turni infrasettimanali: penso che anche i miei colleghi siano d’accordo. Le squadre che giocano l’Europa League sarebbero più tutelate e potrebbero giocare il lunedì, evitando l’affollamento di tutte queste partite ravvicinate”.