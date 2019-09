“Se sta bene Immobile gioca”

– La Lazio vuole tornare alla vittoria, per archiviare il ko contro l’Inter e riprendere la corsa al quarto posto. Simone Inzaghi, alla vigilia del match contro il Genoa, chiede ai suoi gol e punti: “Sappiamo che affrontiamo una squadra insidiosa, va benissimo il bel gioco, ma quello che conta sono i punti per muovere la classifica. Cosa mi preoccupa? Mi dispiace non avere raccolto per quello che stiamo costruendo e per come stiamo lavorando – ha proseguito Inzaghi in conferenza stampa -, ma vedere la squadra giocare così mi rende contento perché ha delle idee. Adesso però dobbiamo cominciare a far punti con costanza, pretendo di più. I tantissimi complimenti vanno bene, ma da allenatore devo essere razionale e cinico”.

Uno dei problemi di questo inizio di stagione è la mancanza di cattiveria sotto porta: “Sarei molto più preoccupato se la squadra non creasse, lo stesso ragionamento va fatto per i miei attaccanti. Dobbiamo stare tranquilli e avere quella voglia in più di fare gol”. Un commento anche su Ciro Immobile che, contro l’Inter a San Siro, è rimasto in panchina salvo poi entrare nel secondo tempo: “Caicedo l’ho visto molto bene. Il cambio, criticato da voi, era stato fatto perché lo aveva chiesto lui. Altrimenti avrebbe continuato a giocare, io alla fine della partita devo analizzare cosa va bene e cosa no. Se Immobile mi dimostrerà che sta bene, giocherà senz’altro”. Sulla formazione di domani il tecnico piacentino non si sbilancia: “Devo ancora valutare. Dopo l’ultimo allenamento potrei essere esauriente, in questo momento non ho certezze su chi giocherà e come cominceremo la gara”.