ROMA – “Scudetto? Ad aprile vedremo dove saremo”. Simone Inzaghi non si nasconde ma allo stesso tempo predica calma. La Lazio è diretta verso Genova dove sfiderà una delle sue bestie nere, il Genoa di Davide Nicola, e il tecnico cerca di non accendere troppo l’entusiasmo: “In questo momento abbiamo 17 punti di vantaggio sulla quinta più la differenza reti, e questo era il nostro obiettivo stagionale. Sappiamo che veniamo da quindici vittorie e tre pareggi quindi siamo in un ottimo momento ma non dobbiamo guardare né davanti, né dietro: cresciamo e proseguiamo il nostro percorso, poi vedremo dove saremo e potremo trarre le conclusioni.

Il Genoa sta benissimo

Inzaghi non si fida dell’avversario di domani: “La loro classifica è bugiarda, dovremo tenere una grandissima concentrazione perché il Genoa sta bene fisicamente e mentalmente. Hanno giocatori di qualità, cinque attaccanti molto forti che possono creare pericoli in ogni momento: uno di questi è Pandev, sarà un osservato speciale”. Il tecnico ha però grande considerazione per i suoi ragazzi: “Bisogna avere l’umiltà di affrontare le partite come abbiamo fatto in questi quattro mesi, restando consapevoli che stiamo facendo grandi cose. Crediamo tanto in quello che proponiamo”. Resiste il dubbio Acerbi: “Ha avuto un problemino giovedì, un indolenzimento. Ha stretto i denti, stamattina ha fatto un buon allenamento e domani valuteremo le sue condizioni”. L’eventuale assenza di Acerbi aprirebbe l’emergenza in difesa, visto che Luiz Felipe è squalificato e anche Vavro non è al meglio.







