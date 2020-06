ROMA – Il -4 dalla Juventus non preoccupa Simone Inzaghi, che continua ad avere piena fiducia nella sua squadra e guarda con ottimismo al match di domani sera con il Torino: “La sfida contro la Fiorentina era piena di insidie – ha sottolineato il tecnico biancoceleste in conferenza stampa – Abbiamo affrontato un’ottima squadra cui manca qualche punto in classifica e che meriterebbe di più. I ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo dimostrato carattere”.

“Mio fratello Filippo merita i complimenti”

Per riposare non c’è tempo, visto che la sfida all’Olimpico di Torino è in programma per martedì alle 19.30: “I ragazzi hanno dimostrato di avere un grandissimo cuore e voglia di rimanere vicini alla Juventus. La vittoria di sabato ci avvicina molto alla Champions, che è il nostro obiettivo principale. Scudetto? Non siamo ancora arrivati in Champions, prima ci concentriamo su questo traguardo e poi penseremo al resto”. In casa Inzaghi, intanto, ci si prepara a festeggiare la promozione in serie A del Benevento: “Voglio fare i complimenti a Filippo per quanto fatto. Stanno macinando vittorie e record e meritano un grande plauso, sia lui che il suo staff. Stasera penso che festeggeranno in casa con la Juve Stabia”.





“Correa, Immobile e Caicedo da valutare”

Il vero problema legato alla rincorsa scudetto della Lazio, invece, sono i tanti infortuni che privano il tecnico biancoceleste di varie alternative: “Dobbiamo recuperare uomini importanti, il tempo ce li restituirà e la condizione migliorerà di partita in partita. Giocheremo con il Torino a 48 ore dalla gara con la Fiorentina. Cataldi verrà con noi, ma sicuramente non è pronto per scendere in campo dall’inizio: vedremo se potrà farlo nel finale. Anche Marusic non ce la farà, mentre Correa è da valutare, così come le condizioni di Caicedo e Immobile”.







