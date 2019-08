Soddisfatto della squadra

– “Come griglia di partenza siamo indietro ma cercheremo di migliorare il piazzamento finale entrando in Champions League: ce lo auguriamo tutti”. Simone Inzaghi spera che il fatto di partire senza i riflettori puntati possa aiutare la sua Lazio, che all’esordio in campionato fa visita alla nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco. “Sarà una stagione tosta e impegnativa, le rivali si sono migliorate, noi non guardiamo al passato. Si parla sempre poco della Lazio a inizio campionato, alla fine saremo lì a giocarci i posti che contano e i trofei”.

Il mercato in avanti per il momento latita, ma Inzaghi non fa drammi: “Se si potrà fare qualcosa per migliorare l’attacco lo faremo. Sono soddisfatto della squadra che ho a disposizione e di come i ragazzi si sono allenati in questo periodo. Tutti hanno dimostrato grande disponibilità e i nuovi si stanno inserendo bene. Lazzari in particolare, conosce già il modulo e la lingua, è stato un vantaggio. Gli altri nuovi avranno bisogno di più tempo”. Arriverà a breve il rinnovo di Caicedo: “Nei prossimi giorni Felipe prolungherà il contratto, mi premeva che la vicenda si sistemasse. Da ex giocatore so cosa vuol dire avere un accordo in scadenza”.