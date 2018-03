Lazio, Inzaghi: "Mi piace giocare in coppa perché non c'è il Var"

Simone Inzaghi (ansa)

ROMA – La Lazio è in Ucraina, per tentare di battere la Dinamo Kiev e guadagnarsi così l’accesso ai quarti di finale di Europa League, dopo il 2-2 dell’andata all’Olimpico. In conferenza stampa si presenta come sempre il tecnico Simone Inzaghi, accompagno per l’occasione da Marco Parolo. Il primo a prendere parola è l’allenatore: “Per noi si tratta di una partita importante, un ottavo di finale a cui teniamo tanto. Sappiamo quanto abbiamo speso e lavorato l’anno scorso per arrivare qui. Ci siamo arrivati meritatamente, vincendo un girone e i sedicesimi. Serve una partita importante, la squadra sta vivendo una stagione positiva che deve continuare. Sappiamo di essere entrati negli ultimi tre mesi, i più fondamentali. Ci faremo trovare pronti”.



INZAGHI: “SENZA VAR, GIOCARE IN EUROPA MI PIACE DI PIU” – Il manager dell’Arsenal, Arsène Wenger, parlando delle squadre in corsa per l’Europa League non ha fatto il nome della Lazio. Questo non turba particolarmente Inzaghi: “Penso che abbia nominato le squadre che hanno più blasone e probabilmente spendono di più. Ma ce ne sono altre che fanno un ottimo calcio e sono meritatamente negli ottavi. La partita con la Dinamo Kiev per noi è molto importante, così come lo era la Coppa Italia. Normale che sul campionato ci si lavori per molti più mesi. Ho visto i ragazzi vogliosi e sono convinto che faremo la nostra partita”. Dopo quanto accaduto con il Cagliari in campionato, per la Lazio sarà un sollievo l’assenza del Var in Europa: “Abbiamo avuto solo tre giorni dopo Cagliari. Avete visto voi gli episodi e non mi va di parlarne più. Non è la Lazio che si lamenta, ma sono gli episodi che continuamente vanno contro la Lazio. Questo benedetto Var credo debba essere usato nel modo giusto e, come dissi tempo fa, in Europa mi piace di più giocare perché non c’è la tecnologia”.



FELIPE ANDERSON TITOLARE, LUIS ALBERTO MEZZALA – Sulla formazione: “Ho qualche problema di formazione, dei giocatori (Milinkovic, Basta e Caceres, ndr) sono dovuti rimanere a casa perché non stava benissimo. Ne ho portati 19 tutti al massimo, nell’ultimo giorno e mezzo è mancato Luis Alberto per la nascita del bambino, ma ha voluto esserci a tutti i costi. Non è in ballottaggio con Felipe Anderson, che giocherà sicuramente, ma con Murgia. Devo decidere il centravanti”. La Lazio non dovrà commettere certamente gli errori dell’andata: “Quella partita ha dimostrato la tradizione europea della Dinamo Kiev, una squadra che non pensa solo a difendersi, che attacca con coraggio e ha una sua identità. Noi dovremo fare meglio dell’andata. Le ultime partite di campionato mi sono piaciute di più rispetto al secondo tempo all’Olimpico con la Dinamo Kiev. Dovremo cercare di fare gol, ma stando attenti perché sono bravissimi nelle ripartenze”.



PAROLO: “GLI ERRORI ARBITRALI NON SONO UN ALIBI” – Subito dopo tocca a Parolo prendere parola. Il centrocampista biancoceleste vuole mettere alle spalle i veleni del campionato: “Subito dopo la partita di Cagliari ci siamo concentrati su questa sfida, perché ci teniamo tantissimo. Vogliamo passare il turno, cercando di mettere da parte quanto accaduto domenica, per fare una bella prestazione contro una squadra forte. Il Var non può essere un alibi”. Sulla partita: “Dovremo fare una fase difensiva aggressiva per avere occasioni davanti. In Europa giochi contro squadre che hanno una mentalità diversa rispetto a quella italiana. Ti viene concesso sempre qualcosa, io mi accontenterei di una Lazio brutta, sporca e cattiva. Anzi a volte ti serve anche una vittoria di questo tipo per crescere. Abbiamo studiato il modo di metterli in difficoltà e speriamo di riuscirci”.