– Con l’amichevole contro la Spal si conclude di fatto la prima parte del ritiro della Lazio, quello ad Auronzo di Cadore. La squadra biancoceleste adesso tornerà a Roma, abbraccerà i nuovi acquisti Correa e Badelj, così come gli ultimi a rientrare dalle vacanze estive, Caceres e Milinkovic, per poi iniziare la seconda fase di preparazione con amichevoli internazionali e un nuovo periodo di ritiro in Germania, a Marienfeld, dal 4 all’11 agosto. Per fare un bilancio su questi primi giorni, in conferenza stampa si è presentato il tecnico Simone Inzaghi: “È stata una buonissima preparazione, i ragazzi hanno lavorato molto bene. L’unica pecca è che in questi ultimi 4 giorni siano venuti a mancare Strakosha e Marusic, che per noi sono elementi molto importanti e che speriamo di rivedere presto in gruppo. Anche Berisha, che stava lavorando molto bene, si è dovuto fermare. Speriamo con il rientro a Roma di riaverli tutti a disposizione”.– Inzaghi non si tira indietro poi quando c’è da parlare del mercato, che fino a questo momento lo ha accontentato in tutto: “Sono molto soddisfatto, perché abbiamo preso giocatori importanti che potranno aiutarci e darci, nel momento necessario, le energie fresche che probabilmente negli ultimi due anni in determinati momenti ci sono mancate. Questo ovviamente può essere solo un bilancio provvisorio: su Milinkovic si leggono e si sentono tante voci, normale che la sua permanenza per noi sarebbe importantissima, perché è uno di quei giocatori che riescono a cambiare le partite. Confermarlo sarebbe importante, soprattutto vedendo come si sono rinforzate le altre: rimanere ad alti livelli sarà difficile, ma ci vogliamo provare”. Il tecnico rivela anche di aver parlato con lo stesso Sergej: “Sarebbe voluto arrivare addirittura due giorni prima per unirsi alla squadra, ma gli ho detto di stare ancora in vacanza e che avrebbe ricominciato lunedì con le visite mediche. L’ho sentito molto sereno, sta bene a Roma e con i suoi compagni. Poi è normale che il mercato rimarrà aperto fino alla vigilia della prima di campionato e tutto può succedere. Io spero che possa rimanere con noi. Se partirà si guarderà con la società cosa fare”.– L’allenatore parla anche della situazione legata al “Papu” Gomez: “Lo avevo chiesto alla società come sostituto di Felipe Anderson, poi ne abbiamo parlato e abbiamo scelto Correa, un giocatore importante, giovane, che potrà dare tanto, perché ha grandissime qualità sia fisiche che tecniche. Sostituto di Caicedo? Sono soddisfatto in pieno di quello che ha dato alla maglia della Lazio. Non è semplice giocare da punta dietro a Immobile, che reputo uno dei due attaccanti più forti in circolazione in questo momento. Caicedo ha lavorato per il gruppo, quando l’ho chiamato in causa ha sempre risposto presente. Purtroppo a Crotone ha preso una traversa e sbagliato un gol, ma con i se e i ma non si fa nulla. Io sono molto soddisfatto. Rossi? Sta facendo un ottimo ritiro, insieme alla società stiamo valutando se tenerlo come quinto attaccante o mandarlo a fare esperienza in Serie B. Di certo non come l’anno scorso a Salerno, lui lo conosco bene e deve essere messo nell’ambiente giusto, nella squadra giusta. Alla fine del ritiro faremo quelle piccole scelte per completare la rosa. Mai come quest’anno c’è stata grande condivisione. In questo momento siamo completi, c’è una buona rotazione, addirittura abbiamo qualche giocatore in più che insieme alla società vedremo di sistemare al meglio. Normale che alla vigilia di un campionato non si possa lavorare con 30 elementi e dovremo fare delle scelte”.– Dal punto di vista degli obiettivi, Inzaghi preferisce non fare proclami: “L’obiettivo è quello di fare una stagione come le ultime due, piena di emozioni, di vittorie, di esultanze con la nostra gente. Purtroppo quest’anno non giocheremo la Supercoppa, ma l’augurio è di ripeterci a livello di prestazioni, provando a vincerle tutte, consapevoli che nessuno si fermi e che anche le altre corrano. Non sono abituato a fare promesse, penso solo a lavorare giorno dopo giorno. I miei ragazzi se la sono giocata con tutti, al di là della Juve negli ultimi anni siamo gli unici ad aver vinto un trofeo. Quello che saremo lo vedremo con la nuova stagione”.

Dal punto di vista del gioco, il tecnico – grazie anche all’acquisto di Badelj – sta valutando qualche piccola modifica al 3-5-1-1 base, magari con il passaggio al 3-4-2-1: “In tante circostanze abbiamo giocato con il 3-4-2-1 anche l’anno scorso, con Milinkovic che ha alzato il suo raggio d’azione. L’acquisto di Badelj è importante, lui è un giocatore di caratura internazionale e viene in una squadra forte, con tanto entusiasmo. Poi vedremo cosa dirà il campo ma certamente ha qualità che ci mancavano. Tatticamente stiamo lavorando, è normale che vorremmo prendere qualche gol in meno e ciò comporterà sicuramente che ne faremo anche molti meno. Siamo contenti di come stiano lavorando i ragazzi, Acerbi si è inserito benissimo, sembra da tanto tempo qui”. Poi spende parole d’elogio per Luiz Felipe: “Dei centrali è l’unico che mi può fare tutti i tre ruoli della difesa senza problemi. L’anno scorso in partite decisive ha dimostrato di saper giocare sia a destra che a sinistra nel migliore dei modi. Per me è importantissimo e in continua crescita. Come centrale a parere mio è l’unico che possa giocare quando non ci sarà Acerbi, ma lo considero titolare anche negli altri ruoli”.