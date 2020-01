Inzaghi: “E’ ora di raggiungere la Champions”

– Ripartire di slancio dopo il giro di boa, ovvero vincendo, proprio come aveva chiuso la fase ascendente del campionato. Ecco il proposito con cui la Lazio, reduce da dieci successi di fila e terza in classifica con sette punti di vantaggio su Roma e Atalanta ma con una partita da recuperare (con il Verona il 5 febbraio), si appresta a ricevere la Sampdoria sabato allo stadio Olimpico alle 15.

“Onestamente abbiamo fatto un girone d’andata strepitoso ma il nostro obiettivo è quello di fare altrettanto bene anche nel girone di ritorno – afferma l’allenatore Simone Inzaghi nella tradizionale conferenza stampa della vigilia – sapendo che troveremo avversari forti, che faranno di tutto per rendere il nostro cammino più difficile. Oltre a guardare la distanza che c’è, adesso noi dobbiamo continuare il nostro ottimo percorso sapendo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario ma tutte le nostre competitor e avversarie hanno la possibilità di fare bene come abbiamo fatto noi. Ogni domenica ci sono delle insidie”. Anche perché l’obiettivo, nonostante qualche volo pindarico, rimane la Champions League. “Ho risposto dopo la partita con il Napoli che mancava poco allo scudetto ma era inteso per le undici vittorie consecutive, nient’altro – chiarisce il timoniere biancoceleste – Se metterei la firma sul terzo posto a fine stagione? Io penso che, insieme alla squadra e alla società, abbiamo bene in testa quello che è il nostro obiettivo: dopo tanti trofei vinti, penso sia arrivato il momento di entrare in zona Champions per quanto fatto finora. Lo avremmo meritato anche prima, il nostro obiettivo è ben fermo nella nostra testa”.

“Match difficile con la Samp, nessun calcolo in vista del derby”

Per perseguirlo con sempre maggior convinzione serve dunque l’11esimo sigillo consecutivo contro i blucerchiati guidati da Claudio Ranieri. “Sarà un match molto difficile. Nelle ultime quattro partite hanno perso solo con la Juventus, su 12 gare per 6 volte non hanno subito gol – sottolineato Inzaghi – E’ una squadra organizzata, fisica e solida che ti può ribaltare l’azione in qualsiasi momento visto che hanno quattro attaccanti molto bravi e di grandissima qualità, a cominciare da Gabbiadini e Quagliarella. Dobbiamo essere bravi a trovare soluzioni importanti: i nostri esterni faticano molto, domani Lulic non ci sarà e toccherà a Jony. Lo spagnolo ha sempre dato buone risposte quando è stato chiamato in causa e mi ha dato ottime garanzie finora. Dobbiamo preparare la gara al meglio credendo al massimo in quello che stiamo facendo. Solo ragionando da squadra si possono vincere tante partite, pensando solo ai singoli si complicherebbe. Ci aspetta un ciclo di partite molto intenso, ma ora siamo concentrati sulla Sampdoria e non farò calcoli in vista del derby”.

“Correa da valutare, Cataldi out due settimane”

Il riferimento è ai diffidati Acerbi e Radu in vista della stracittadina con la Roma di domenica 26 gennaio. Poi il tecnico fa il punto della situazione per quanto riguarda l’organico a sua disposizione. “Correa ha fatto l’allenamento di lunedì perché è un generoso e voleva esserci con Napoli e Cremonese, sentiva sempre un piccolo problema e l’abbiamo fermato per tre giorni non completamente perché ha fatto lavori in palestra. Oggi cercheremo di prepararlo e vedremo quali saranno le sue risposte – le parole dell’allenatore della Lazio – Marusic non è ancora pronto e non ci sarà, Cataldi ha avuto un problema con la Cremonese e per 15-20 giorni non ce le avremo ma gli va fatto un plauso per aver giocato tre partite con questo fastidio e sono sicuro che ritornerà più forte di prima”.

“Innesti? Se ci saranno bene, altrimenti avanti così”

Inzaghi non sembra preoccupato del superlavoro a carico di Immobile: “penso che Ciro martedì ci abbia dato una grande mano, è stato utile, ieri si è allenato tranquillamente. Nelle rotazioni davanti ci siamo trovati con qualche problema. Lui c’è sempre”. Quindi un accenno ad eventuali arrivi dal mercato invernale. “Sappiamo che gennaio sarà impegnativo, stiamo parlando con la società. Noi vogliamo migliorare la squadra, se questo può avvenire bene altrimenti andremo avanti con questo gruppo che ci ha dato tante soddisfazioni, sapendo che dovremo stringere ancora un po’ i denti. Ora dovremo stare attenti – conclude Simone Inzaghi – poi non avremo più l’Europa League e quindi torneremo a giocare solo una volta a settimana”.