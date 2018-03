ROMA – Dopo le delusioni in Coppa Italia e campionato, Inzaghi si affida all’Europa League per riprendere il cammino della Lazio. Allo stadio Olimpico giovedì sera va in scena l’andata degli ottavi contro la Dinamo Kiev e il tecnico biancoceleste vuole provare a prendere un vantaggio in vista del ritorno in Ucraina in programma la settimana prossima: “È normale – spiega l’allenatore – che, dopo aver perso due partite così, i ragazzi non siano al massimo mentalmente. Ma abbiamo parlato e sappiamo di dover ripartire dalle prestazioni. La squadra ha fatto due ottime gare, contro due grandissime squadre che abbiamo battuto nel girone d’andata e con le quali ci siamo confrontati alla pari nel ritorno, forse giocando anche meglio. Il calcio però viene deciso da episodi e questa volta ci sono stati sfavorevoli”.



INZAGHI: “SERVE UN BUON RISULTATO ALL’ANDATA” – Spera siano favorevoli contro la Dinamo Kiev, perché vincere all’andata aiuterebbe molto ad affrontare al meglio la gara di ritorno in Ucraina: “Affrontiamo un club che a livello europeo è una certezza. Da tanti anni gioca in queste competizioni, ha tantissimi nazionali e ottime individualità. Dobbiamo stare attenti a non scoprirci troppo, ma vogliamo un risultato positivo perché al ritorno non sarà semplice”. A livello fisico Inzaghi dovrà valutare le condizioni di tutti, per capire chi possa garantire più freschezza: “La squadra fisicamente sta bene, ma dobbiamo eliminare le ultime scorie mentali accumulate nelle partite con Milan e Juventus. Abbiamo giocato tanto, ma i valori sono molto buoni. Di sicuro non avremo Caceres e Marusic, il primo potrebbe tornare con il Cagliari, il secondo al ritorno con la Dinamo Kiev”.



IMMOBILE: “L’EUROPA LEAGUE CI AFFASCINA” – Dopo l’allenatore tocca a Ciro Immobile parlare della gara: “Ci puntiamo, così come credevamo tanto alla Coppa Italia e infatti è stata giocata una grande partita: solo i rigori ci hanno impedito di andare in finale. Come abbiamo sempre detto andiamo avanti partita per partita, l’Europa League ci affascina molto. Ci toglie molte energie ma ce ne restituisce indietro di positive quando superiamo il turno. Vogliamo andare avanti più possibile”. E lui vuole continuare a segnare, per inseguire record sia a livello italiano che europeo: “Sono un po’ più concentrato anche sul campionato, anche se dopo la tripletta alla Steaua Bucarest sono arrivato a due lunghezze dalla vetta (Aduriz a 7, ndr). Poi c’è anche la Scarpa d’Oro, dove però ci sono dei mostri sacri. Ricordo che Higuain non riuscì a vincerla facendo 36 gol, io ora sono a una lunghezza dalla vetta, vediamo che succede”.



“IL VAR? CI HA TOLTO PUNTI, MA NON È UN ALIBI” – L’attaccante della Lazio vorrebbe continuare ad accumulare gol anche in Europa League, pur non essendo ancora certo del posto da titolare: “Diciamo che soffro il fatto di stare fermo, infatti quando c’è stata la pausa mi sono infortunato appena rientrato. Per carattere vorrei sempre giocare, ma faccio parte di un gruppo e so che il mister deve fare delle scelte. Se giocherò darò il massimo, se starò fuori accetterò la decisione”. In Europa almeno non dovrebbe fare i conti con il Var, che in questa stagione ha creato più di qualche problema alla Lazio: “Un po’ di nervosismo ce l’ha provocato dopo qualche partita andata male. Però non ne abbiamo fatto un alibi, sappiamo che si può sbagliare e andiamo avanti per la nostra strada. Sappiamo tutti che qualche punto ce l’ha tolto, ma è uno sprone per fare meglio”.



“LA MORTE DI ASTORI È STATA UNA BOTTA INCREDIBILE” – Infine, visibilmente commosso, ha parlato della tragedia di Davide Astori: “Questa è una notizia che ci ha sconvolto tutti dentro lo spogliatoio, anche i ragazzi che non lo conoscevamo. Una brutta botta, una tragedia incredibile. Dispiace tantissimo non essere presente al suo funerale domani: da parte mia e di tutti i miei compagni mandiamo un abbraccio alla sua famiglia. Io Davide lo conoscevo bene, non parlo del giocatore perché quello tutti lo vedevano. Lui era una persona disponibile, umile, a modo, per bene. Questa cosa ci ha toccato nel profondo”.