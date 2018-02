– Dopo il ritorno alla vittoria in campionato con il Verona e il passaggio agli ottavi di finale d’Europa League vincendo 5-1 con la Steaua Bucarest, la Lazio di Inzaghi adesso vuole provare a trovare il terzo successo consecutivo a Reggio Emilia, contro il Sassuolo: “Siamo in corsa su tre fronti – dice il tecnico – ed è normale che il campionato sia importantissimo per noi. Mercoledì avremo una sorta di finale in casa con il Milan per la finale di Coppa Italia, poi in Europa League siamo meritatamente agli ottavi. Ma ora la testa è esclusivamente sul Sassuolo, perché vogliamo andare avanti anche in campionato”.

INZAGHI: “TANTI OBIETTIVI, NON POSSIAMO ESSERE STANCHI” – Per riuscirci il tecnico sta usando un metodo più morbido anche all’interno dello spogliatoio, dove ha eliminato da qualche tempo i ritiri prima delle partite casalinghe: “Normale che giocando tanto ci si ritrovi spesso lontani dalle proprie famiglie, quindi nelle ultime partite in casa ho preferito mandare i ragazzi a dormire a casa, per ritrovarci poi la mattina. Sono convinto che la stanchezza fisica non esista, eventualmente può esserci mentale. Penso che questa si presenti però in chi non ha obiettivi, mentre noi ne abbiamo tanti. Stiamo bene e dobbiamo affrontarli partita dopo partita”.

Per quanto riguarda la formazione da schierare, il tecnico ha ancora molti dubbi: “Normale che in testa abbia già qualche idea. L’allenamento oggi è stato buono, i ragazzi hanno recuperato. Adesso ho ancora diversi dubbi da sciogliere. Sicuramente partiranno dall’inizio Radu e Milinkovic che non hanno giocato giovedì. Gli altri stanno tutti bene e nelle decisioni non terrò conto della partita di mercoledì con il Milan. Nella nostra testa c’è solo il Sassuolo dove servirà il 120 per cento”.

“IMMOBILE STA FACENDO COSE STRAORDINARIE, È GIÀ NELLA STORIA” – Nei dubbi difficilmente potrà rientrare anche Immobile, che sta viaggiando a medie da record: “Ciro sta facendo cose straordinarie. In un anno e mezzo entrato nella top ten dei bomber laziali. Si è calato perfettamente in questo ambiente. È uno dei nostri leader e ha tanti anni ancora davanti a sé per fare molti altri gol ancora”. Poi un breve commento sul sorteggio di Europa League: “Probabilmente sulla carta c’erano squadre più forti, ma la Dinamo Kiev è una squadra organizzata, che vincendo la partita da recuperare sarebbe primo in testa alla classifica insieme allo Shakhtar. Un sorteggio che lo vedremo tra quindici giorni come sarà. Tutte le squadre sono competitive in un ottavo di finale. Ci sarà tempo per pensarci”.

Poi un curioso retroscena con Zarate: “Ci sentiamo per messaggio e al telefono. Sono stato a Londra, perché ho mio figlio Tommaso che studia lì e casualmente ci siamo incontrati in un ristorante. Abbiamo parlato dei bei tempi a Roma e lui quando parla della Lazio gli si illuminano gli occhi. Ma ha preso la sua strada, ha avuto un infortunio brutto al ginocchio. Quando sta bene può fare la differenza”.