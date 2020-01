Non convocato Luis Alberto

Da una parte il Napoli, che in campionato ha vinto una sola gara nelle ultime 12 e che nonostante il cambio in panchina non riesce a rilanciarsi, dall’altra la Lazio, reduce da 11 vittorie di fila in Serie A che diventano 13 contanto Coppa Italia e Supercoppa. Forma, fiducia e morale dunque allo stato opposto eppure Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida secca del San Paolo che aprirà i quarti di Coppa Italia, non si fida degli azzurri: “Sappiamo che avversario affronteremo domani: il Napoli ha qualche problema in campionato, ma è una grande squadra reduce da due stagioni ottime. Per noi la Coppa Italia rappresenta molto, andremo lì per offrire una grande prestazione e passare il turno”.

Inzaghi svela poi un’assenza molto importante: “Mi aspetto una gara intensa che sarà decisa da episodi, dovremo farli girare dalla parte nostra: sfideremo una squadra forte – dice il tecnico piacentino ai microfoni della tv del club biancoceleste -. Devo valutare al meglio il recupero dei miei ragazzi perché siamo reduci da una partita importante e dispendiosa. Per il match di domani convocherò l’intera rosa tranne Lukaku, Marusic e Luis Alberto”.

Il fantasista spagnolo verrà dunque preservato in vista del derby di domenica: “In questa settimana sfideremo il Napoli e la Roma: ora dobbiamo preparare al meglio la partita di domani perché in palio ci sono le semifinali di Coppa Italia. Valuterò nel miglior modo possibile i calciatori che sono stati impiegati nella partita di sabato con la Sampdoria”. Lazio e Napoli si ritroveranno, a campi invertiti alle 20:45, dopo il fresco precedente del 10 gennaio in campionato, vinto 1-0 dai capitolini grazie alla rete di Immobile favorita da un errore di Ospina.