ROMA – Sono giorni di duro lavoro nel ritiro della Lazio in Germania, a Marienfeld. In questa seconda parte di preparazione, Simone Inzaghi si sta concentrando inizialmente sulle esercitazioni tattiche in fase difensiva, per tentare di andare a correggere quei difetti che l’anno scorso hanno reso la sua retroguardia tra le più vulnerabili nelle zone d’alta classifica.



WALLACE, ACERBI E RADU: LA DIFESA DI INZAGHI – Il tecnico biancoceleste continua a dare fiducia al trio visto nell’amichevole contro l’Arsenal di sabato scorso, quindi Wallace, Acerbi e Radu, con le alternative composte invece da Bastos, Luiz Felipe e Caceres. Indicazioni che potrebbero essere interpretate anche in ottica delle gerarchie iniziali dell’allenatore in vista dell’avvio di stagione e in particolare per la partita del debutto in campionato contro il Napoli. Il trio difensivo è stato testato e messo alla prova da quello che invece, nelle idee di Inzaghi, dovrà essere il trio d’attacco sul quale (mercato permettendo) si baserà la manovra offensiva della nuova Lazio, cioè Luis Alberto e Milinkovic a supporto di Ciro Immobile.



RECUPERATI TUTTI GLI ACCIACCATI TRANNE BERISHA – L’attaccante azzurro è tornato dunque regolarmente insieme al resto del gruppo, così come Marusic e Strakosha. Niente da fare invece per Valon Berisha, costretto a lavorare in modo differenziato in palestra per via dell’affaticamento muscolare che lo ha obbligato a fermarsi ormai da una settimana. Ad oggi è lui l’unico indisponibile nella rosa biancoceleste, che sembra possa contare invece su un Djavan Anderson in più: l’ex esterno difensivo olandese del Bari sta sfruttando questi giorni a disposizione di Inzaghi per tentare di convincerlo a puntare su di lui nel corso della stagione e confermarlo nell’organico della Lazio.

