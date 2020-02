Una rosa più corta

– “Avevo già dichiarato che stavamo cercando un profilo che potesse aiutarci, Giroud lo avrebbe fatto ma a questo punto andremo avanti con i nostri”. Simone Inzaghi parla con un filo di rassegnazione del mercato di gennaio appena concluso: Olivier Giroud sembrava potesse essere il rinforzo giusto per la Lazio ma la trattativa non è andata in porto, lasciando il tecnico biancoceleste con i soli Caicedo e Immobile a disposizione alla vigilia della sfida con la Spal. “Abbiamo qualche problema dopo l’infortunio di Correa, chiederò un ulteriore sforzo a Immobile e Caicedo, proveremo a far crescere Adekanye che è un giovane di prospettiva. Volevamo migliorarci, lo stop di Correa ha pesato nelle nostre valutazioni: i tre attaccanti stanno rendendo molto e, con qualche squalifica e con qualche infortunio, correremo dei rischi. È difficile fare una valutazione su Correa, ha già voglia di rientrare: è un ragazzo molto positivo, dal 5 gennaio voleva rientrare per il derby ed ora si è dovuto fermare. C’è molta speranza, ma dovremo vedere come risponderà il muscolo del calciatore. Ci attendono tre sfide ravvicinate molto importanti per noi. Dobbiamo restare con le nostre idee: ad inizio pochi pensavano potessimo lottare per queste posizioni di classifica. Dobbiamo andare avanti, il mercato non ha cambiato nulla”.

Oltre agli infortuni di Correa e Cataldi, Inzaghi deve rinunciare anche a Berisha, che nelle ultime settimane era tornato in rotazione: “Sappiamo di dover stringere i denti e soffrire, facendo fronte ad alcune defezioni. Dobbiamo recuperare Cataldi al più presto, all’occorrenza posso usare anche Lulic in mezzo. Berisha ci ha chiesto di giocare con continuità e lo abbiamo accontentato, speriamo possa stare bene fisicamente, se lo merita”. La coperta, contro la Spal, è sempre più corta: anche Patric alza bandiera bianca. “Abbiamo ancora un allenamento a disposizione ma non ci sarà, ha febbre molto alta da qualche giorno. Marusic si è allenato bene negli ultimi due giorni, dobbiamo valutare Lukaku. Luis Alberto e Lulic hanno saltato i primi allenamenti della settimana, speriamo di averli a disposizione per la partita di domani. La Spal è in salute, nelle ultime tre trasferte ha ottenuto due vittorie, servirà una grande prestazione contro una squadra che sta giocando bene. Abbiamo studiato la Spal ed ha giocato con grande spregiudicatezza ultimamente, dovremo affrontare i ferraresi con grande umiltà: vorremo sicuramente fare nostra la partita. Non sarà una settimana decisiva, ma sarà molto importante. Ci saranno tre gare in una settimana, dovremo restare tutti uniti affinché le prossime sfide possano andare nel modo migliore. Dobbiamo stare attenti, questa non è una partita già vinta, ci servirà una prova da vera Lazio”.