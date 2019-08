Inzaghi: “Derby da favoriti? Solo in teoria”

E’ già tempo di derby nella Capitale. Lazio e Roma, alle 18, inaugurano la domenica di campionato trovandosi di fronte già alla seconda giornata, come non era mai accaduto in Serie A. Una stracittadina che testerà le ambizioni della Lazio di Simone Inzaghi, partita con un rotondo successo esterno sulla Samp, e il processo di crescita della nuova Roma di Fonseca, bloccata sul pari casalingo dal Genoa. Sarà il 173esimo derby in riva al Tevere, il 153esimo in Serie A. Il bilancio totale sorride ai giallorossi: 65 vittorie per la Roma, 61 pareggi, 46 successi della Lazio.

“Noi favoriti? Probabilmente in teoria, visto il nostro successo e il loro pareggio all’esordio. Ma nella pratica assolutamente no. Sappiamo cos’è un derby, sono due partite a parte in campionato, sarà strano giocarlo alla seconda. Non mi era mai capitato da allenatore e giocatore. Ma penso sia lo stesso – afferma il tecnico biancoceleste alla vigilia della stracittadina, sentitissima – L’abbiamo preparata bene coi ragazzi e lo staff, ci siamo concentrati negli ultimi giorni. Domani mattina avremo un risveglio muscolare, poi faremo questa partita importantissima. Sicuramente dovremo avere umiltà e spirito di sacrificio. Ma allo stesso tempo coraggio. Conosciamo le nostre qualità, sappiamo come poter fare male alla Roma. Ci vuole compattezza, giochiamo contro una squadra forte, che ha venduto ma acquistato giocatori importantissimi. E ha tenuto Kolarov e Dzeko, due calciatori di livello”.

“La Roma? Ha giocatori forti e tecnico preparato”

Sul fatto se sia un vantaggio o uno svantaggio giocare il derby già alla seconda giornata, Inzaghi ha detto che “è strano, lo sarà anche dall’altra parte. L’anno scorso arrivò alla sesta o alla settima, ora alla seconda. Molto presto. Sarà una cosa nuova per noi e loro”. L’allenatore della Lazio è cauto e teme i giallorossi. “Ha un allenatore preparato, bravo, ha fatto bene in Ucraina. Fonseca è stato bravo a creare un ottimo clima in poco tempo, i giocatori lo seguono, hanno fatto un buon precampionato, ho visto in settimana le loro partite contro Lille e Real Madrid. Hanno giocatori bravi e un tecnico preparato. Che Roma mi aspetto? Si dice che possa esserci qualche cambiamento rispetto all’esordio. La filosofia di Fonseca è coraggiosa, cercherà di crearci difficoltà. Sarà una Roma meno spregiudicata rispetto a domenica scorsa? Penso di sì, vedremo poi che scelte faranno. Con Florenzi al posto di Kluivert ci aspetteranno un po’ di più. Poi comunque giocheranno con lo stesso modulo”.

“Giocare con coraggio consapevoli delle nostre qualità”

Per quanto riguarda la formazione della sua Lazio l’allenatore si concentra sul centrocampo. “Come sta Leiva? Ha lavorato molto bene, penso giocherà dall’inizio, poi sceglierò le altre due mezzali – spiega Inzaghi -. Milinkovic e Luis Alberto hanno fatto benissimo, Parolo domenica ha fatto una gara straordinaria. Posso giocare solo con Leiva, o con Leiva e Parolo insieme. Vedrò domani”. Dopo l’esordio positivo il timoniere biancoceleste intende ripetersi nella stracittadina. “Domenica abbiamo fatto una grandissima partita, poi comunque si studiano sempre le cose che vanno meno. Forse dopo l’1-0 di Immobile con la Samp potevamo gestire meglio la palla. Abbiamo fatto una grande gara contro un’ottima squadra. Sono al mio quarto anno alla Lazio, come sempre anche in questo precampionato nessuno ha parlato di Lazio – ha aggiunto l’allenatore in conferenza dal centro sportivo di Formello – Ora si sta parlando di noi come i favoriti quando prima non eravamo inseriti tra le prime cinque di campionato. È passata solo la prima di Serie A, domani ci attende un derby particolare e dovremo essere bravi: serviranno corsa, determinazione, spirito e compattezza per giocare un derby coraggioso consapevoli delle nostre qualità”.

“Fa effetto primo derby senza Totti”

Inevitabile anche una considerazione sul fatto che sarà la prima stracittadina dopo l’addio di Francesco Totti dalla società giallorossa. Oltre all’ex capitano, per la prima volta sarà assente anche Daniele De Rossi: “Totti è un amico, ci conosciamo da tantissimi anni. Sarà il primo derby senza di lui, farà un effetto particolare. Ci siamo visti in vacanza ma ci siamo solo salutati con tutta la grandissima stima reciproca che c’è tra noi, non abbiamo parlato di calcio – rivela Simone Inzaghi – Ma loro hanno giocatori esperti che sono ugualmente da tanto tempo alla Roma. Dovremo essere bravi, lo abbiamo preparato bene. Per noi il derby è una partita importantissima. Stanno passando gli anni e quindi ho la fortuna di aver giocato diversi derby da calciatore e di averne vissuti tanti altri da allenatore delle giovanili e della prima squadra. Ogni stracittadina è come se fosse la prima, non vedo l’ora di giocare la partita e credo che sia così anche per i miei calciatori”.

“Arbitra Guida? Finora poco fortunati con lui…”

Su richiesta dei cronisti l’allenatore della Lazio commenta pure la designazione arbitrale per il derby. “I precedenti con l’arbitro Guida? Li andiamo a vedere, così come avevamo fatto con Rocchi alla prima. Di solito con Guida non siamo stati fortunati ultimamente : speriamo questa volta possa essere il contrario”, l’auspicio di Inzaghi, che chiude con una battuta sul mercato in dirittura d’arrivo: “Felipe Caicedo sarà convocato per la gara di domani, ha lavorato nel corso di tutta la settimana. Solo Wallace e Lukaku non saranno chiamati. Siamo concentrati su di noi e la Roma, la società e il direttore sportivo sono vigili sul calciomercato e vedremo cosa accadrà”.

Lotito: “La Lazio cresce, il derby sia solo passione”

“La Lazio cresce su tutti i fronti, il derby di domani sia leale e contraddistinto solo da passione”: alla vigilia della sfida alla Roma, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, scende in campo con una lunga dichiarazione, pubblicata sul sito ufficiale biancoceleste, nella quale rivendica i progressi del suo club e auspica per domenica una giornata di sport sano, chiedendo espressamente in questo momento unione alla tifoseria. “In questa visione del futuro non ci possono essere distinzioni, separazioni, distinguo, tutte circostanze che facevano parte di un passato ormai superato. Ora siamo e dobbiamo essere tutti uniti dal grido “Forza Lazio”, che mi auguro venga gridato nel derby di domenica per incoraggiare la squadra a dare il meglio di sé in una competizione che, sono certo, sarà leale, corretta e segnata solo da grande passione e gioia”, conclude la nota firmata dal presidente della Lazio.