“Non facciamo proclami”

Non sono bastate due settimane a Simone Inzaghi per dimenticare l’amarezza dell’ultimo derby, finito 1-1, che evidentemente sta ancora stretto al tecnico biancoceleste. “E’ stato un pareggio che brucia. Rimane però la prestazione che è stata fatta molto bene e deve trasformarsi in carica agonistica già da domani contro la Spal”.

Il brillante avvio di inizio stagione ha creato molte aspettative nella squadra capitolina, ma Inzaghi frena: “Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Non siamo molto bravi a fare proclami, noi abbiamo vinto trofei e fatto altre finali. Abbiamo fatto cose buonissime ma non ci dobbiamo porre limiti. Stiamo crescendo e lavorando bene, ma oggi il futuro per noi si chiama solo Spal”. Testa quindi solo al “Paolo Mazza”: “Una partita molto insidiosa, che lo scorso anno ci è costata punti in classifica. A Ferrara un partita normale non ti basta per vincere. Giocano da tanti anni con lo stesso allenatore, dovremo essere bravi ad affrontarla con il piglio giusto”.

Out Adekanye e Luiz Felipe

Ci saranno molte partite da giocare in questo scorcio di stagione per i biancocelesti. “Avremo 7 partite in 21 giorni, ci sarà quindi spazio per tutti – dice Inzaghi -. Per quanto riguarda l’infermeria, Lukaku ha lavorato bene, è pienamente recuperato: non l’ho rischiato perché Lulic e Jony stanno bene. Adekanye ha avuto un piccolo problema alla schiena, Luiz Felipe una ricaduta alla caviglia: ho preferito non rischiarli, lunedì saranno in gruppo”. Chiusura su Berisha: “Sono felice per la doppietta di Berisha in Nazionale, non giocava da tempo. Spero che ci possa dare una mano, lo scorso anno è stato fermato solo dagli infortuni”.