Capitolo turnover

– “Dovremo fare una grande gara, il Celtic in casa è molto temibile”. Simone Inzaghi mette in guardia la sua Lazio, il crocevia di Glasgow può decidere il futuro europeo dei biancocelesti. “L’anno scorso in Europa League hanno passato brillantemente il girone. Poi hanno perso col Valencia ai sedicesimi, e gli spagnoli sono arrivati in semifinale. Hanno un meraviglioso pubblico che li trascina, è normale che con 60mila tifosi alle spalle l’atteggiamento e la prestazione cambino quando si gioca in casa. Credo sia bellissimo per i miei giocatori scendere in campo in uno scenario del genere, ho fatto parecchie partite così da calciatore. Non sarà una partita decisiva ma di sicuro molto importante, dovremo anche vedere come finirà il confronto tra Cluj e Rennes”. La Lazio riparte dalla partita dai due volti con l’Atalanta: “Abbiamo dimostrato carattere, è successo spesso: a Bologna e nel derby, per esempio. Mi prendo di buono il secondo tempo ma abbiamo analizzato il primo nel dettaglio”.

Il tecnico preannuncia qualche cambio rispetto al campionato: “Da Lazzari e Jony mi aspetto che facciano una grande gara. Sono ottimi giocatori e professionisti, si allenano molto bene, stanno cercando di entrare nei nostri meccanismi. Sono contento della loro stagione. Abbiamo avuto vari esempi, gli stranieri soprattutto hanno bisogno di tempo per l’ambientamento. Sabato è stata una partita dispendiosa, i livelli di fatica erano più alti del solito. Abbiamo avuto comunque un giorno in più per recuperare. Cercheremo di fare una grande gara. Poi domenica sera giocheremo a Firenze, siamo abituati, sappiamo che è dispendioso a livello fisico e mentale. Abbiamo voluto l’Europa a tutti i costi, avremmo voluto la Champions. Ora cercheremo di onorare al massimo la competizione senza fare conti”. Inzaghi si concede anche una battuta sui tifosi, visto che domani ne sono previsti almeno 65mila: “Penso che sia una questione di cultura e tradizioni. Abbiamo giocato la prima in Romania, c’erano 13mila persone, domani 65mila. Col Rennes 10-15mila sono pochi, è un andazzo così, non dovrebbe esserlo”.

Razzismo, Christie minaccia di uscire dal campo

In casa Celtic tiene banco il tema del razzismo da parte dei tifosi laziali: Ryan Christie è pronto a lasciare il campo in caso di ululati nei confronti di qualche suo compagno di squadra. “Ne abbiamo parlato tra noi, ma è l’Uefa che dovrebbe intervenire. Però se per dare un segnale dovrò abbandonare il campo, sì, lo farò”. Sulla stessa linea anche l’allenatore Lennon: “C’è sempre una minoranza di tifosi che vuole rovinare tutto, ma voglio pensare alla partita e mi aspetto un’atmosfera fantastica. Il problema del razzismo non c’è solo in Italia, come abbiamo visto è anche altrove”. Anche Inzaghi ha parlato di questa eventualità: “Da parte della Lazio è sempre stata combattuta ogni forma di razzismo. Domani non ci saranno problemi, sarà una bella partita da vivere”.