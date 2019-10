Inzaghi

“Sinisa un caro amico, lo abbraccerò nella gara di ritorno”

– “Il primo pensiero va a Sinisa Mihajlovic, che è un guerriero. Sono sicuro al 100% che vincerà la sua battaglia”. Esordisce così il tecnico della Lazio Simonenella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna, con l’allenatore biancoceleste che ha rivolto un pensiero all’amico ed ex compagno.

“E’ un caro amico, a lui penso spesso – ha detto ancora Inzaghi riguardo Mihajlovic -. Quando sono arrivato a Roma per me è stato molto importante: era uno dei vecchi e mi ha aiutato ad ambientarmi alla Lazio. Abbiamo condiviso tante vittorie, se non avrò l’occasione di abbracciarlo domani ci sarà la gara di ritorno all’Olimpico”.

“Dobbiamo dare continuità”

Inzaghi ha poi parlato del campionato: “Sette partite in 21 giorni sono davvero tante. A parere mio, cominciando il campionato un paio di settimane prima, si eviterebbe questo affollamento di partite. La Lazio e la Roma, con l’impegno in Europa League, non hanno quel giorno di riposo in più che tutte le altre hanno”, ha detto Simone Inzaghi che poi ha analizzato il match di domani a Bologna: “Domani deve essere la partita della continuità, quella che ci è mancata: non a livello di prestazione ma di risultati. E’ uno step molto importante contro una squadra organizzata, che sta bene fisicamente. Un avversario avvelenato che vorrà fare una grande gara davanti ai propri tifosi. Siamo sulla buona strada”.