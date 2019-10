“Inzaghi? Un fratello maggiore”

E’ l’uomo del momento. Ciro Immobile sta trascinando a suon di gol la Lazio alla ricerca di quella Champions League soltanto sfiorata nelle ultimi stagioni. Con la doppietta al Torino è salito a 12 reti in serie A, la sua vena realizzativa ricorda quella di Miroslav Klose: “Sono soddisfatto di quello che sto facendo qui, perché non era semplice, c’era un’eredità importante da coprire, quella di Klose – dice a Sky -. Non era facile, ma lavoro con quella tigna, quella cattiveria e anche con un po’ di quella testardaggine che mi ha permesso di cancellare le annate passate”.

Contro i granata ha stravinto la sfida nella sfida contro l’amico, ma avversario in nazionale, Andrea Belotti. Qualcuno ha pensato che l’esultanza dopo il terzo gol fosse una stoccata al capitano granata, ma Immobile precisa: “Era un gioco con Cataldi, anzi mi dispiace vedere il Toro e Andrea così in difficoltà”. Continuando così, la maglia da titolare all’Europeo non gliela leverà nessuno. Immobile deve ringraziare Simone Inzaghi, con cui qualche ruggine c’è stata nelle scorse settimane (reazione plateale dopo la sostituzione contro il Parma). Ma sembra tutto passato: “Inzaghi è come un fratello maggiore, ha costruito una squadra su di me. Se non avessi rispettato le aspettative – aggiunge il bomber biancoceleste – se non fossi stato all’altezza e in grado di gestire la cosa, qualcosa sarebbe cambiato. Siamo cresciuti insieme: lui come allenatore, io come calciatore. Ho finito la maturazione e lui sta cambiando tantissimo da quando abbiamo iniziato. Questo è il quarto anno che lavoriamo insieme e sta crescendo proprio come allenatore. Entra nella testa dei giocatori, si preoccupa dei giocatori, ci tiene a creare un gruppo e ad avere rapporti con i giocatori all’interno degli spogliatoi”.

“Obiettivo Champions”

Superata una bandiera come Chinaglia nelle reti segnate in Serie A, ora Immobile punta l’ex capitano Tommaso Rocchi (82 reti in A con la maglia della Lazio) e domenica a San Siro contro il Milan (ok i controlli in Paideia al pollice della mano) si presenterà con un’altra cifra tonda da staccare: i 100 gol in maglia Lazio. È già a quota 99 reti in 146 partite, gliene manca solo una per tagliare il traguardo della tripla cifra. Numeri da Champions League: “Mi piacerebbe lavorare per lottare e arrivare in Champions – ammette Immobile – Le squadre sono queste: ci siamo noi, la Roma, il Napoli, l’Atalanta. Ci giochiamo il quarto posto”.