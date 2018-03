ROMA – Quella con il Bologna all’Olimpico sarà l’ultima partita prima della sosta e Simone Inzaghi vuole riuscire a chiudere con una vittoria questa parte di stagione, per arrivare poi con il morale alto al rush finale. Lo farà cercando di rimanere sulle ali dell’entusiasmo generato dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League, ottenuta grazie a una prestazione di altissimo livello in Ucraina contro la Dinamo Kiev: “Volevamo questa vittoria, la meritavamo. Siamo andati a giocare su un campo dove non vinceva nessuno da maggio scorso e abbiamo fatto una partita di grandissima personalità. Sapevamo di dover fare qualcosa di straordinario e abbiamo avuto il giusto approccio”.



INZAGHI: “GUAI A SOTTOVALUTARE IL SALISBURGO” – Dall’urna di Nyon è stato estratto adesso il Salisburgo, un avversario che Inzaghi non intende affatto sottovalutare: “Ci penseremo a tempo debito, la mia testa adesso è solo al Bologna. Però voglio precisare una cosa, perché ho sentito qualcuno essere contento per il sorteggio. Io invece ci andrei piano. Parliamo di una squadra che non perde da 33 partite e che in casa non esce sconfitta addirittura dal novembre 2016. In Europa League poi ha eliminato Borussia Dortmund e Real Sociedad. Ci andrei cauto, insomma. Detto questo, adesso io penso esclusivamente al Bologna, una squadra di qualità, con un allenatore molto bravo ed esperto. Faranno di tutto per complicarci la vita”.



“LA NOSTRA CLASSIFICA È BUGIARDA, CI MANCANO DEI PUNTI” – Al tecnico viene poi domandato se sia d’accordo con il ds Tare sul fatto che a causa di errori arbitrali alla Lazio manchino 12 punti in classifica: “Penso che gli episodi siano sotto gli occhi di tutti, ma non dobbiamo guardare a quello che è successo, dobbiamo guardare al futuro. Sicuramente la nostra classifica è bugiarda. Sicuramente è stata rallentata da tanti episodi che sotto gli occhi di tutti. Sicuramente ci mancano dei punti. Ma altrettanto sicuramente sarà uno stimolo per farci dare di più: tutto dipende da noi”. Proprio a causa dei tanti errori arbitrali, i tifosi della Lazio andranno domani a manifestare il proprio malumore davanti alla sede della Figc: “Ho sentito e mi è stato riferito di questa manifestazione. Come sempre penso che sia pacifica ed educata in stile Lazio”.



“FINORA STIAMO FACENDO QUALCOSA DI STRAORDINARIO” – Vuole cercare di concentrarsi più possibile sul calcio giocato, Inzaghi. Anche perché questa Lazio ha tutte le carte in regola per togliersi ancora tante soddisfazioni, al punto da ricordare quella di Eriksson in cui l’attuale allenatore era ancora un calciatore: “Sono due bellissime Lazio, ci stiamo superando. Abbiamo però gli ultimi 3 mesi importanti ancora da giocare. Fino a questo momento è stato fatto qualcosa di straordinario: ci sono squadre costruite in modo differente con le quali ci contendiamo un posto in Champions League, siamo tra le prime 8 in Europa e in Coppa Italia siamo stati eliminati ai rigori in semifinale dopo 210 minuti in cui, ai punti, probabilmente avremmo meritato di più. Onore quindi a questa squadra, in cui ogni singolo si mette a disposizione del gruppo”.



“LUCAS LEIVA AVREBBE GIOCATO ANCHE NELLA LAZIO DI ERIKSSON” – Della squadra che allena oggi, probabilmente uno come Lucas Leiva avrebbe trovato posto pure in quella Lazio che vinse il secondo scudetto della sua storia: “Penso di sì, Lucas Leiva ha avuto un inserimento lampo, da record. Le sue qualità erano fuori discussione, il problema è che dopo 10 anni passati in un determinato campionato, non è semplice trasferirsi in Italia. Avevo intuito già in ritiro che si sarebbe inserito velocemente, chiedeva sempre spiegazioni all’allenatore, voleva capire tutto. È molto importante per noi, penso sia stato un grandissimo acquisto”.



CON IL BOLOGNA ASSENTE LULIC, MILINKOVIC IN DUBBIO -Un altro nome di alto livello arrivato in estate è Luis Nani, che però non è riuscito a trovare molto spazio: “Quando magari Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto saranno un po’ stanchi, giocherà di più. Sta andando bene, come Caicedo del resto. Di volta in volta farò le scelte”. Stavolta qualche spazio di libererà a centrocampo, visto che Lulic non sarà della partita e Milinkovic è ancora in dubbio: “Senad ha avuto un problemino fisico, sicuramente sarà out. Per quanto riguarda Milinkovic vedremo, ha ancora qualche problemino. Dopo gli ultimi allenamenti decideremo se convocarlo o meno”.