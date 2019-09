ROMA – La Lazio, per una volta, capitalizza le tante occasioni create. Ne fa le spese il Genoa, che torna dall’Olimpico con quattro reti sul groppone e una classifica sempre più preoccupante: terzo ko nelle ultime quattro gare, i punti restano 5, la difesa bucata nuovamente con facilità impressionante dai biancocelesti e la panchina di Andreazzoli si fa decisamente traballante. La banda Inzaghi si diverte, crea a dismisura e va a segno con quattro marcatori diversi: Milinkovic, Radu, Caicedo e Immobile, di nuovo sorridente dopo qualche broncio di troppo.

Niente “nuovi” ma la Lazio vola

In campo scende la vecchia Lazio, con Lazzari e Jony che pagano le sbavature di San Siro – dentro Marusic, che non può giocare in Europa League causa squalifica, e capitan Lulic – e Vavro sempre più indietro nelle gerarchie difensive di Simone Inzaghi. La spunta Correa su Caicedo, e l’argentino fa ben poco per riconquistare chi ha ancora in mente gli errori sotto porta al cospetto di Pau Lopez e Handanovic. Andreazzoli opta per alcune scelte di rottura, con El Yamiq, Cassata e Sanabria titolari: ne fanno le spese Zapata, Schone e Pinamonti. Il match del Genoa si mette subito in salita a causa di Sergej Milinkovic-Savic, oggi in modalità irresistibile: suo il break che permette alla Lazio di conquistare palla in zona calda, suo il mancino che trasforma l’appoggio di Immobile nel vantaggio biancoceleste. Il Grifone ha subito la chance per il pareggio ma Strakosha è strepitoso sul colpo di testa di Romero sugli sviluppi di un corner. Se la Lazio non sembra particolarmente ermetica difensivamente, il Genoa presta costantemente il fianco a palle gol potenzialmente decisive: Marusic spreca l’invito di Milinkovic-Savic, Correa vanifica un duetto Luis Alberto-Immobile con un diagonale strozzato, quindi è il centravanti a raccogliere l’assist addirittura di Strakosha sparando sul corpo di Radu. Le amnesie biancocelesti sono rare ma pericolosissime, al 25′ serve ancora un super Strakosha per dire no a Cassata, solissimo ai 18 metri.

Caicedo entra e segna, gioia anche per Immobile

La Lazio rimane comunque padrona del campo, Milinkovic alza la mira su cross di Lulic e poi origina, con un altro recupero del pallone, il contropiede del 2-0 di Luis Alberto, imbeccato da Immobile. La gioia dura poco, il Var mette nel mirino l’intervento del serbo: fallo netto su Cassata e gol annullato. Per il 2-0 è questione di minuti, il raddoppio effettivo è un gioiello di Stefan Radu, che trafigge l’omonimo Ionut con un missile sotto l’incrocio dei pali. Correa, acciaccato, rientra in campo anche dopo l’intervallo: prima dello stop Immobile aveva provato invano a cercarlo in contropiede, sprecando la palla del possibile 3-0. Andreazzoli lascia negli spogliatoi Barreca e Lerager per Pajac e Pandev, il terzino pennella per Sanabria che dal cuore dell’area piccola mette incredibilmente a lato di testa, sprecando il pallone che avrebbe riaperto il match. Non sbaglia invece Caicedo, entrato al posto di Correa dopo qualche minuto di ripresa: taglio profondo sulla verticalizzazione di Milinkovic, dribbling su Radu e sfera in porta senza opposizione. Non c’è più partita, anche se Strakosha continua a farsi trovare pronto su Criscito e Sanabria. Manca soltanto la firma di Immobile, arrivata dopo uno splendido assolo di Luiz Felipe: destro in buca d’angolo, abbraccio con Inzaghi e anche gli applausi del pubblico al momento della sostituzione con Adekanye, all’esordio in A. In casa Lazio è tornato il sereno, le nubi che si addensano sulla testa di Andreazzoli sono sempre più minacciose.

LAZIO-GENOA 4-0 (2-0)

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic (29′ st Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile (41′ st Adekanye), Correa (7′ st Caicedo). All.: Inzaghi

Genoa (3-5-2): Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager (1′ st Pandev), Radovanovic, Cassata (24′ st Schone), Barreca (1′ st Pajac); Kouamé, Sanabria. All.: Andreazzoli

Arbitro: Pairetto

Reti: 7′ pt Milinkovic-Savic, 40′ pt Radu, 14′ st Caicedo, 33′ st Immobile

Ammoniti: Caicedo, El Yamiq, Sanabria

Recupero: 2′ e 0





Fonte