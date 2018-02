– Anche nell’ultimo allenamento, Felipe Anderson non ha partecipato alla seduta insieme al resto dei compagni. Stavolta non si tratta di insubordinazione o polemica, semplicemente di una decisione della società. Tra le “punizioni” stabilite nei confronti del brasiliano, infatti, quella a far più rumore è certamente la non convocazione in vista del big match con il Napoli, ma ci sono state anche quelle per così dire “secondarie”, che lo hanno tenuto fuori dalla seduta di mercoledì e da quella appunto di giovedì.

FELIPE ANDERSON SI ALLENA ANCORA A PARTE – Felipe si è così dovuto allenare a parte, più che altro lavorando in palestra, e subito dopo la partita con il Napoli tornerà ad aggregarsi al resto del gruppo. Così il club ha voluto mandare un messaggio forte al brasiliano e al resto dello spogliatoio: atteggiamenti come quelli di Anderson (che probabilmente vorrebbe un posto da titolare garantito) non saranno tollerati, per evitare di rivivere un Keita-bis. Se la Lazio di Simone Inzaghi è riuscita a piazzarsi al terzo posto in classifica ed è ancora in corsa in entrambe le coppe, il merito è proprio dell’unione d’intenti avuta da tutta la squadra fino a questo momento, titolari e riserve. Chi metterà i suoi interessi davanti a quelli del gruppo, insomma, sarà punito.

CON IL NAPOLI TORNANO LULIC E MILINKOVIC – Intanto il tecnico biancoceleste prepara la partita con il Napoli al San Paolo, dove probabilmente sarà riproposta la formazione tipo di questo avvio di stagione: davanti a Strakosha sono stati provati i tre centrali Wallace (favorito su Caceres e Bastos), de Vrij e Radu; a centrocampo testata la linea classica con Marusic (in vantaggio su Basta), Parolo, Lucas Leiva e i due al rientro dalla squalifica, Milinkovic e Lulic; in attacco Luis Alberto alle spalle di Immobile.