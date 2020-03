ROMA – Il rigore sbagliato da Correa a Bologna e il primo tempo da incubo contro l’Atalanta. Sembra passata un’eternità e invece, appena un girone fa, la Lazio si trovava al sesto posto in classifica, reduce dalla trasferta amara al Dall’Ara (2-2 con penalty calciato sulla traversa dal ‘Tucu’). Poi dalla rimonta contro gli orobici (da 0-3 a 3-3) è partita la lunga ed entusiasmante cavalcata che ha portato i ragazzi di Inzaghi in testa alla classifica con tanto di sorpasso – momentaneo – sulla Juventus, oltre a una Supercoppa Italiana in più in bacheca.

Inzaghi vola basso

Di motivi per credere nello scudetto ce ne sono tanti. A cominciare dal fatto che l’ultima volta della Lazio in testa nel girone di ritorno è stato proprio l’anno dell’ultimo tricolore, nel 2000. Dopo 20 anni la storia sembra ripetersi, anche se con presupposti diversi. Quello costruito da Cragnotti per Eriksson era un ‘dream team’ stellare, frutto di investimenti faraonici. Quello di Lotito e Inzaghi è invece un progetto migliorato anno dopo anno, frutto dell’oculatezza e di una gestione economica che ha sempre mirato di pari passo a risultati e bilancio. Il valore aggiunto è proprio il tecnico, un mix di sapienza tattica, furbizia e mentalità. È Inzaghi (e il suo staff) l’anello di congiunzione, il mentalist di Immobile e compagni. Il tecnico dei biancocelesti ha trovato le dosi perfette fra realismo e ambizione: “Questa squadra sa soffrire”, ripete sempre. “Essere momentaneamente primi in classifica è un’emozione. Dobbiamo cercare di difendere questa posizione sapendo che sarà difficilissimo”, ha aggiunto con la giusta dose di umiltà che la Lazio vuole conservare per non sentirsi addosso la pressione della favorita.

Immobile: “Lavoro di squadra moltiplica successo”

Adesso la cosa più difficile da fare è proprio nascondersi. “Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo”, ha detto ieri Ciro Immobile. Uno dei tanti giocatori che Inzaghi ha recuperato facendoli diventare punti di riferimento. Con lui lo stesso Luis Alberto (con il Bologna 13esimo assist e quarto gol in campionato), un Milinkovic mai così calato nella parte di uomo squadra, Lucas Leiva, e il ‘Tucu’ Correa, appena tornato al gol dopo quasi tre mesi e un girone di purgatorio ben attutito dai gol di Caicedo. In questa Lazio non ci sono prime donne. Spogliatoio, amicizia, continuità di gruppo, questo è il segreto. Ranieri portava il ‘suo’ Leicester a mangiare la pizza fuori, Inzaghi fa gruppo a Formello con il barbecue. Ma poco cambia. Ci sono anche i risvolti astrali senza i quali è difficile per tutti essere primi. Dalla fortuna alle combinazioni più o meno drammatiche, dal Coronavirus che ha fermato già una volta la Juventus e due volte l’Inter, all’infermeria che sta vivendo il suo anno di grazia: pochi e centellinati infortuni, ricambi sempre al momento giusto, da ultimo quel Patric risultato tra i migliori in campo ieri contro il Bologna.

Calendario amico

C’è poi la questione del calendario: quando Inzaghi si rammaricava di essere uscito dall’Europa League (e poi dalla Coppa Italia), difficilmente poteva ignorare che oggi è l’unica tra le prime sei in classifica a lottare su un unico fronte. A marzo è l’unica a giocare una volta a settimana. A tutto questo, va aggiunta la rinata forza politica di Claudio Lotito in Lega e in Figc. Sia chiaro, nessun favoritismo ma neanche quei torti che due anni fa condizionarono una stagione che vide sfumare la Champions all’ultima giornata. Altro giro, si ripartirà dall’Atalanta, da dove tutto è cominciato un girone fa. Cambia la consapevolezza e soprattutto lo status: da inseguitrice la Lazio è diventata la lepre. Per vincere occorre anche sapersi calare nella parte, questa è la nuova sfida, l’ultimo tabù da infrangere.







