L’olio extra vergine d’oliva, anche chiamato ‘oro verde’, ha sempre avuto un forte appeal nell’immaginario collettivo. Ma pur attivando una grande fascinazione, ancora non ha innestato nella cultura di massa la sicurezza nel saperlo scegliere, abbinare, riconoscere nelle caratteristiche principali. Proprio per diffondere la cultura dell’olio di qualità è nato Pop-Olio, un format culturale itinerante che punta a svelare in chiave pop, popolare, divertente e innovativa, i segreti per riconoscere ‘a naso’ un olio con le migliori caratteristiche, proprietà e requisiti, discernendone i sentori principali, pomodoro, erba tagliata, mandorla, cicoria, carciofo.

