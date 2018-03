ROMA – Giornata di audizione (o meglio, interrogatorio) per Stefan de Vrij. Nel primo pomeriggio il difensore della Lazio si è recato all’Olimpico per parlare con la procura antidoping di Nado Italia, guidata da Pierfilippo Laviani. Un colloquio di circa venti minuti, cui il giocatore olandese si è presentato senza il suo avvocato (che ha però fatto recapitare un documento scritto), ma con il medico della Lazio, Angelo Ventura.



DE VRIJ, RICHIESTI ULTERIORI ACCERTAMENTI DA NADO ITALIA – Nel corso di questo confronto al giocatore è stato chiesto di giustificare quanto accaduto nei controlli antidoping del post Lazio-Verona e, soprattutto, le specifiche riguardo l’utilizzo di una sostanza (un cortisonico) per il quale non sarebbe stata rinnovata un’esenzione fatta in precedenza dallo stesso de Vrij. Un comitato dovrà adesso valutare la situazione del giocatore, dal momento che sono stati richiesti ulteriori accertamenti sulla vicenda. La sensazione è comunque che la Lazio e l’olandese possano restare ottimisti, sia perché la sostanza in questione era già stata utilizzata in passato dal giocatore (previa integrazione di documentazione atta a giustificarlo, la cui scadenza è il nodo da verificare), sia perché se così non fosse stato, la Nado Italia avrebbe proceduto a una sospensione preventiva dell’atleta (così come fatto per Joao Pedro del Cagliari). Serviranno in ogni caso ulteriori accertamenti