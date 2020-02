ROMA – Diciannove risultati utili consecutivi, con 15 vittorie – di cui 11 di seguito – e 4 pareggi. La migliore difesa del campionato e il secondo miglior attacco. Soprattutto, ha piegato le due concorrenti per lo scudetto: due volte la Juve, nel giro di 15 giorni (la seconda in Supercoppa), e domenica sera l’Inter di Conte, sorpassata in classifica. Così adesso la super Lazio di Simone Inzaghi è seconda a un punto dalla squadra di Sarri e non è più la sorpresa del campionato: sono perfettamente consapevoli, i biancocelesti, di avere le qualità per lottare fino alla fine per lo scudetto, traguardo impensabile a inizio stagione (anche se il nostro Gianni Mura l’aveva inserita tra le candidate al titolo).

Un gruppo consolidato

Costruita per centrare finalmente l’obiettivo Champions, la Lazio è migliorata partita dopo partita, puntando su un gruppo di giocatori che è lo stesso da anni: “Tra me e i ragazzi c’è l’alchimia giusta”, ripete sempre Simone Inzaghi, che in questa stagione ha alternato i suoi uomini con più regolarità rispetto al passato. Lazzari è l’unico titolare arrivato la scorsa estate, bravo a inserirsi subito negli schemi della squadra. Che ora è indicata come la più equilibrata e completa della Serie A, visto che difende con ferocia e attacca con qualità. A proprio agio con il 3-5-2 di Inzaghi, la Lazio gioca ormai a memoria. Il vero segreto è il centrocampo, composto da giocatori perfettamente complementari: c’è l’intelligenza tattica di Leiva, il genio di Luis Alberto, la potenza di Milinkovic, il dinamismo di Lulic, la velocità di Lazzari. E i ricambi funzionano: Cataldi è finalmente maturato, l’esperto Parolo rappresenta una garanzia, Jony e Marusic appaiono in crescita. Per questo la Lazio non è tornata sul mercato a gennaio, dando fiducia a un gruppo che si sente forte e viaggia alla grande.

Acerbi, il leader difensivo

In difesa, Acerbi è il leader capace di trascinare i compagni nei momenti più complicati delle partite. Infaticabile, gioca sempre: il 27 gennaio 2019 l’ultima assenza. È stato decisivo anche con l’Inter, con i suoi salvataggi su Lukaku. Accanto a lui, evidenti i progressi di Luiz Felipe e Patric, la sorpresa stagionale, mentre Radu è uno dei fedelissimi di Inzaghi. Quando è stato chiamato in causa, anche Bastos ha risposto con prestazioni convincenti. E Strakosha, non impeccabile contro l’Inter, ha regalato punti con parate a volte miracolose.

Immobile, la macchina da gol

Poi c’è Immobile. Strepitoso il campionato del centravanti biancoceleste, arrivato a quota 26 reti in 24 gare (in stagione sono 32, nazionale compresa): in testa alla classifica della Scarpa d’Oro, per la Lazio Immobile è imprescindibile. Non solo per i gol: formidabile il suo contributo nel pressing. Non si risparmia mai, l’attaccante di Torre Annunziata. Decisivo anche l’apporto di Correa, soprattutto nella prima parte della stagione, e poi di Caicedo, che ha portato 6 punti con i suoi 8 gol, molti segnati nel recupero.

Milinkovic, il top player

Contro Juve e Inter, però, l’uomo in più è stato Sergej Milinkovic, ormai top player di livello internazionale. In campionato, il gigante serbo ha colpito le due squadre nello stesso modo: di sinistro, all’Olimpico, nella porta sotto la curva Sud. Una perla la rete rifilata ai bianconeri, con stop di destro – assist strepitoso di Luis Alberto detto il Mago – e poi diagonale preciso all’angolo. Ma i tifosi laziali, che lo amano perdutamente, hanno apprezzato molto anche il piattone mancino con cui ha trafitto Padelli. E lui, Milinkovic, in versione legionario si diverte a dare un consiglio ai suoi fan su Instagram: “Affrontate settimana con la carica con cui il Sergente affronta partita”. Sembra Boskov, invece è il “marziano” di questa bellissima Lazio in corsa per lo scudetto.

