Il calcio si ferma, ma il mercato trova sempre spunti di attualità. Joaquin Correa, 25enne attaccante argentino della Lazio, strizza l’occhio al calcio inglese, e lo fa esplicitamente durante una diretta Instagram.

“Mi piacerebbe giocare in Premier League – le sue parole, non passate inosservate sui siti inglesi -. Per adesso resto concentrato sulla Lazio ma mi piace anche il campionato inglese, tanto che vorrei anche migliorare la lingua e lo farò”.

Otto gol e 4 assist in stagione, Correa si volta anche indietro: “Mi piacerebbe anche tornare a giocare con l’Estudiantes ma sto facendo bene in Europa e voglio continuare qui ancora per qualche anno”.