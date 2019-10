Punto fermo in Nazionale

Lazio e Joaquin Correa insieme fino al 2024. E’ arrivato il prolungamento del contratto del 25enne argentino, arrivato lo scorso anno alla corte di Simone Inzaghi.

Correa in carriera ha vestito anche le maglie di Estudiantes, Sampdoria e Siviglia. Lo scorso anno con la Lazio ha disputato 41 partite tra campionato e coppe, realizzando 6 gol, tra cui quello del definitivo 2-0 nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Quest’anno invece una rete in 7 presenze. Nonostante la folta concorrenza, Correa è diventato sempre più un punto fermo della nazionale argentina di Scaloni. Per il “Tucu” ritoccato anche lo stipendio, ora a 2,2 milioni a stagione, inferiore solo a quelli di Immobile e Milinkovic-Savic.