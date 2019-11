La apre Immobile

– Un gol nell’ultimo minuto di recupero condanna la Lazio. All’Olimpico vince ancora il Celtic Glasgow, come nel turno precedente, e sempre per 2-1. Biancocelesti in vantaggio in avvio grazie al solito Immobile, ma nel finale del primo tempo pareggia Forrest. Secondo tempo equilibrato con occasioni da entrambe le parti, ma il tiro giusto lo trova Ntcham al 95′. Adesso il Celtic è già ai sedicesimi grazie ai 10 punti conquistati; segue il Cluj a quota 9, mentre la Lazio resta a 3 e vede allontanarsi la qualificazione.

Inzaghi schiera un 3-5-2 con Caicedo e Immobile in attacco. Sugli esterni Lazzari e Jony con Milinkovic, Leiva e Parolo in mezzo al campo. In difesa giocano Luiz Felipe, Vavro e Acerbi. Lennon risponde col 4-2-3-1 con Edouard punta avanzata e Forrest, Christie ed Elyounoussi a supporto. Brown e McGregor davanti alla difesa, Elhamed e Hayes esterni con Jullien e Ajer centrali. Parte forte la Lazio e dopo 7′ va in vantaggio: cross dalla destra di Lazzari, Caicedo prolunga di testa e Immobile col destro insacca sul secondo palo. La partita pare mettersi in discesa per i padroni di casa che insistono e insidiano l’area scozzese. Come al 21′: gran palla di Luiz Felipe che smarca Immobile solo davanti al portiere, controllo ma il bomber viene rimontato e fermato. Poco dopo quasi autogol su un angolo capitolino, mentre Immobile viene murato sul più bello.

Pareggia Forrest

Lentamente la Lazio perde campo e concede troppo al Celtic che attacca a folate cercando il varco giusto. E gli uomini di Lennon lo trovano al 38′ anche se la difesa ha tante colpe: Milinkovic perde palla al limite, quindi errore di Acerbi che non intercetta un passaggio di Elyounoussi; in area controlla Forrest che col destro insacca in diagonale. I biancocelesti reagiscono e Forster deve salvare in tuffo in angolo. Corner, palla vangante e diretta in porta, ma Jullien salva i suoi. L’azione prosegue e Parolo di testa da ottima posizione manda la sfera alta.

Ntcham all’ultimo minuto

Comincia meglio il Celtic il secondo tempo e le occasioni piovono. Edouard impegna Strakosha, mentre Forrest ed Elyounoussi a più riprese si rendono pericolosi. Inzaghi allora decide di cambiare: fuori Jony e dentro Lulic, e dentro Luis Alberto al posto di Leiva. Il nuovo assetto tattico laziale funziona e la squadra capitolina finalmente attacca. Al 66′ Milinkovic lancia Immobile che penetra in area e conclude. Deviazione di Jullien e richiesta di rigore per fallo di mano, ma per l’arbitro è tutto regolare. Un minuto dopo colpo di testa del serbo, ma respinge Forster. Al 74′ Luis Alberto coglie il palo direttamente da calcio d’angolo, mentre Lazzari da fuori non trova la porta. Sul fronte opposto Edouard penetra in area da solo, ma col piatto destro manda la sfera sul fondo. Lazio pericolosissima a poco dalla fine: prima Berisha tira ma respinge Forster. Azione che continua e lo stesso Berisha serve Caicedo che di testa colpisce debolmente e male. Successivamente Luis Alberto ci prova col destro a giro, ma salva ancora Forster, quindi tiro da fuori di Milinkovic con palla di poco out. Sono cinque i minuti di recupero e proprio all’ultimo il Celtic passa e vince: regalo di Berisha a Elyounoussi, palla in area per il subentrato Ntcham che controlla e col tocco sotto di destro beffa Strakosha.

Lazio-Celtic Glasgow 1-2 (1-1)

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Vavro (37′ st Berisha), Acerbi, Lazzari, Parolo, Lucas Leiva (13′ st Luis Alberto), Milinkovic Savic, Jony (13′ st Lulic), Caicedo, Immobile (23 Guerrieri, 4 Patric, 15 Bastos, 34 Adekanye). All.: Inzaghi

Celtic (4-2-3-1): Forster, Elhamed (38′ st Bitton), Jullien, Ajer, Hayes, Brown, McGregor, Forrest (44′ st Bauer), Christie (32′ st Ntcham), Elyounoussi, Edouard. (1 Gordon, 3 Taylor, 11 Sinclair, 16 Morgan). All.: Lennon

Arbitro: Stieler (Ger)

Reti: nel pt 7′ Immobile, 38′ Forrest; nel st 50′ Ntcham

Angoli: 8 a 5 per la Lazio

Recupero: 2′ e 5′

Ammoniti: Caicedo, Brown per gioco scorretto

Spettatori: 21.000.