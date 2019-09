La Lazio sconfigge 4-0 il Genoa all’Olimpico e ottiene tre punti fondamentali per lasciarsi alle spalle la sconfitta di San Siro con l’Inter, rilanciarsi in classifica e chiudere definitivamente il caso Immobile-Inzaghi. I biancocelesti sfoderano una prova convincente controllando il match per larghi tratti e conquistando un meritato successo che porta la firma di Milinkovic-Savic e Radu nel primo tempo e Caicedo e Immobile nella ripresa. I capitolini salgono così a quota 10 e piazzandosi momentaneamente al 6° posto subito dietro alla Roma, mentre i rossoblù restano fermi a 5 punti in 16esima posizione dopo 6 giornate.

