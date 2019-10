Lazio

Lavoro tattico in vista del Rennes: Correa out

– Felipe Caicedo sarà biancoceleste fino al 30 giugno 2022. Laha annunciato infatti su Twitter il rinnovo di contratto dell’attaccante dell’Ecuador, 31 anni compiuti il 5 settembre: arrivato nel 2017 dall’Espanyol, il centravanti nato a Guayaquil ha messo a segno sin qui 16 gol in 76 gare ufficiali con la maglia della squadra capitolina, che si appresta a tornare in campo in Europa League, dopo il passo falso all’esordio con il Cluj. Giovedì alle ore 21 la formazione di Simone Inzaghi ospiterà allo stadio Olimpico il Rennes per cercare la prima vittoria nel gruppo E e non complicare la qualificazione al turno successivo.

Questa mattina, nel centro sportivo di Formello, è andato in scena il primo allenamento tattico della settimana. Per la sfida contro i francesi sarà out Correa, assente per il secondo giorno consecutivo e alle prese con un lieve infortunio rimediato nella gara contro il Genoa in campionato. Le scelte in attacco, dunque, sono già definite con la coppia Immobile-Caicedo a guidare il reparto avanzato. I dubbi maggiori del tecnico biancoceleste riguardano il centrocampo: Parolo dovrebbe tornare titolare, in campo ci sarà anche uno tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic, con lo spagnolo favorito per partire dal 1′: Cataldi o Berisha andrebbero così a completare il reparto. Sulle corsie esterne ci sarà Lazzari a destra (Marusic è squalificato) mentre Jony è in vantaggio su Lulic per occupare la corsia sinistra. Alcuni cambiamenti anche in difesa, dove insieme ad Acerbi dovrebbero vedersi Vavro e Bastos. La rifinitura di mercoledì scioglierà gli ultimi dubbi di Inzaghi.