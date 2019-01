– L’azienda ha raggiunto prima del previsto i risultati prefissati in termine di fatturato e i dipendenti sono stati premiati con una crociera. Accade a Fasano, all’azienda Technoacque., amministratore unico dell’industria che produce formulati chimici e costruisce impianti di trattamento delle acque, ha voluto premiare i 28 dipendenti per il lavoro svolto con una crociera di una settimana nelle isole greche.

E’ lo stesso imprenditore, sulle pagine del Nuovo Quotidiano di Puglia, a raccontare l’esperienza a cui lui stesso ha voluto partecipare. “Tutto – dice – è nato da una scommessa, anzi direi più da una sfida. Se si fosse raggiunto un risultato li avrei portati tutti in crociera”. E così è stato. Per festeggiare il momento di condivisione, i dipendenti (c’è chi ha portato con sè i propri figli) hanno realizzato anche magliette ricordo.

“E’ stato un bellissimo momento per loro e soprattutto per me e la mia famiglia. Io – spiega l’amministratore unico dell’azienda – lavoro tutti i giorni accanto a loro, vedo con i miei occhi i sacrifici e l’impegno e di come siano legati all’azienda. Sono loro che hanno creato il profitto”. La Techoacque è stata fondata nel 1983 e ha sede in un insiediamento industriale di 8.000 metri quadri alla zona industriale di Fasano. “Nel discorso di fine anno – racconta ancora Casarano – quando ho illustrato i risultati ottenuti ho già detto ai miei dipendenti di prepararsi per il 2020 perchè potrebbe esserci un altro viaggio premio”.