Era il 2011 quando Barbara d’Urso propose Baila!, un format danzereccio che vedeva vip e persone comuni ballare fra loro (il regolamento è stato così stravolto nel corso delle quattro puntate che ad oggi neanche lo ricordo con precisione).

Ad ogni modo all’epoca la Carlucci dette di matto, mise tutto in mano agli avvocati e vinse pure la causa, prima ancora che Baila! andasse in onda. Ecco come riportò FanPage in un articolo pubblicato proprio nel 2011:

“Il giudice inibisce a Rti (Mediaset), a Endemol Italia, a Roberto Cenci e a tutte le parti resistenti la trasmissione dello spettacolo con titolo Baila! o con qualunque altro titolo che abbia alcune caratteristiche descritte nella memoria presentata da Mediaset”.

Perché questa premessa?

Perché l’avvocato della Carlucci, Yuri Picciotti, in risposta a Mediaset, ha lanciato loro una frecciatina ricordando proprio questo caso di 8 anni fa, sottolineando come la lettera inviata all’avvocato Stefano Longhini non è una diffida, bensì un “invito al buonsenso”.

“A conferma di quanto già evidenziato dalla Sig.ra Milly Carlucci, io sottoscritto, Avv. Yuri Picciotti, reputo opportuno ribadire che, nella giornata di ieri, non ho inviato alcuna diffida all’Ufficio Legale di RTI.

Mi sono limitato a trasmettere all’Avv. Stefano Longhini, responsabile dell’Ufficio Legale di RTI, un invito, in uno spirito di reciproca collaborazione, affinché ponesse in essere quanto necessario per evitare che la trasmissione “Amici Celebrities” utilizzi tratti distintivi propri di “Ballando con le stelle”.

In particolare, desidero spiegare che, per alcun motivo, è possibile prevedere che, all’interno di una gara, un ballerino professionista esegua balli con un c.d. “VIP”, poiché tale combinazione rappresenta l’elemento caratterizzante di “Ballando con le stelle”.

Detto elemento risulta, peraltro, riconosciuto da RTI, la quale, nel 2012, a seguito di due pronunce del Tribunale Ordinario di Roma ottenute dalla Sig.ra Carlucci, si è espressamente impegnata ad evitare qualsivoglia forma di utilizzo degli aspetti più rilevanti di “Ballando con le stelle”.

Si è, dunque, trattato di un semplice invito al buon senso ed al rispetto degli impegni assunti anni addietro.

Avv. Yuri Picciotti”

