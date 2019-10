di Roberta Lanzara

“Il passato c’è stato, è storia processuale; ma anche la scelta collaborativa è importante e va valutata“. C’è poi il lato umano: “Quello di Brusca è un percorso di vita oltre che un contributo eccezionale. E’ un uomo pentito per ciò che è successo“. A commentarlo all’Adnkronos è Antonella Cassandro, avvocato difensore di Giovanni Brusca, in attesa della sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione. Oggi la Suprema Corte a breve stabilirà se il boss mafioso potrà finire di scontare la pena in detenzione domiciliare sulla base di un parere favorevole dato dalla Procura nazionale anti-mafia e come richiesto dalla Difesa, che ha ricorso contro il rifiuto del tribunale di sorveglianza.

