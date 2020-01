“L’auspicio è che il cinquantesimo compleanno dello Statuto dei Lavoratori non si traduca, semplicemente, in un nostalgico ‘amarcord’ della gloriosa stagione delle conquiste sindacali, ma rappresenti, piuttosto, l’occasione per costruire finalmente un quadro di tutele moderne della persona che lavora in uno scenario (tecnologico ma anche demografico e ambientale) che ha poco a che vedere con quello degli anni Settanta del secolo scorso”. Lo dice, ad Adnkronos/Labitalia, Michele Tiraboschi, giuslavorista, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia e coordinatore scientifico di Adapt, la scuola fondata da Marco Biagi.

Fonte