“Disoccupazione giovanile ancora al 32,8%? Siamo al livello spagnolo”. Così Giulio Sapelli, economista, professore ordinario all’Università degli studi di Milano, commenta con Adnkronos/Labitalia il dato sulla disoccupazione giovanile a febbraio appena diffuso dall’Istat. Più in generale, spiega Sapelli, “un tasso di disoccupazione che non riesce a scendere sotto il 10%, anzi è risalito al 10,7%, è frutto della deflazione secolare”. E sulla mancanza di lavoro, precisa Sapelli, pesa molto “la mancanza di investimenti tanto pubblici quanto privati: l’unico settore che cresce, che resiste, sono le piccole e medie imprese che ancora generano occupazione, ma da sole -avverte Sapelli- non possono creare i grandi numeri”.

Fonte