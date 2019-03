Attrarre e trattenere i migliori talenti sul mercato non è più soltanto una priorità per le aziende, ma una vera e propria emergenza. Secondo il 76% dei C-suite (il gruppo dirigenti, quelli la cui qualifica inizia con la C come Ceo, Coo etc) e degli human capital leaders, infatti, la scarsità di talenti è una preoccupazione cronica e l’elemento che influenza maggiormente le performance aziendali e l’83% evidenzia come le aspettative dei datori di lavoro sul talento siano in costante aumento (+9% rispetto al 2018). Allo stesso tempo crescono anche l’attenzione e gli investimenti nelle attività di recruiting, con otto talent leader su dieci che le considerano un valore aggiunto e non più un’area in cui contenere i costi. Lo segnala il Talent Trends Report 2019 di Randstad Sourceright, società di Randstad, leader mondiale nei servizi per le risorse umane.

Fonte