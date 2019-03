Anche i big data hanno fatto il loro ingresso nelle direzioni Hr. Secondo il Talent Trends Report 2019 di Randstad Sourceright, società di Randstad, leader mondiale nei servizi per le risorse umane, il 72% dei C-suite sta già investendo nei talent analytics relativi ai dipendenti e ai collaboratori esterni, più di quanti investano in piattaforme di formazione e sviluppo del personale (63%), strumenti per la gestione della forza lavoro (62%) e in sistemi per l’analisi del traffico delle candidature (57%). L’83%, poi, è convinto che questa tecnologia giochi un ruolo cruciale nelle attività di attrazione e coinvolgimento e del talento, e il 71% che i nuovi strumenti aiutino a selezionare il candidato più idoneo, riducendo notevolmente i rischi di errore.

Fonte