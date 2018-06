Titolo: LAVORO PER DONNE SENZA IMPEGNI FAMILIARI DAI 20 AI 50 ANNI



Azienda: OFFRO LAVORO



Descrizione: OFFRO UN LAVOROVi ringrazio anticipatamente e cortesemente e con sollecitudine di aiutarmi nella ricerca di una persona che si occupi di me che abbia le seguenti caratteristiche indicate: una persona che abbia intorno ai 20-50 anni circa ch…

Luogo: Provincia di Massa Carrara