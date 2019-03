“In molti paesi europei è in corso una vera e propria “guerra dei talenti”. Alcuni profili e professioni sono, infatti, particolarmente ambiti dalle aziende, che spesso impiegano diversi mesi per selezionare il talento giusto. Questa difficoltà di assunzione è considerata da molti manager come uno dei maggiori ostacoli alla crescita aziendale. In queste condizioni, i candidati con un profilo altamente richiesto diventano più esigenti, determinando un cambiamento dei rapporti di forza con l’azienda”. Così Andrea Pedrini, Country Manager Italia di Visiotalent, azienda leader in Europa nell’ambito del Video Recruitment, parla con Adnkronos/Labitalia delle difficoltà che riscontrano molte aziende nel reperire il candidato giusto.

