La Giornata mondiale sulla sicurezza sui luoghi lavoro di quest’anno “tenta di fare il punto su 100 anni di lavoro per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro e guarda al futuro per continuare questi sforzi attraverso importanti cambiamenti come la tecnologia, dati demografici, sviluppo sostenibile, compresi i cambiamenti climatici e i mutamenti nell’organizzazione del lavoro”. Così l’Organizzazione internazionale del Lavoro, annuncia che domenica 28 aprile sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata mondiale sulla sicurezza sui luoghi lavoro, che quest’anno coincide con il centenario dell’attività dell’Oil.

Fonte