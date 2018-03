Titolo: LAVORO NIGHT CLUB : LOCALI IN UMBRIA – ITALIA



Azienda: Agenzia ESCADA



Descrizione: LAVORO NIGHT CLUB UMBRIA /ITALIA AGENZIA ESCADA : PER INFO 3275328989 IL LAVORO CONSISTE NEL PARLARE, RIDERE… – ALLOGGIO GRATIS IN CAMERA DA 2 RAGAZZE ( ARMADIO , BAGNO E CUCINA ) – CONTRATTO DI LAVORO TRA TE E IL LOCALE – AUTISTA…

Luogo: Terni