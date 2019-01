Un patto sociale per lo sviluppo. E’ quello lanciato oggi da Angelo Raffaele Margiotta, riconfermato ieri segretario generale della Confsal, in occasione del IX congresso confederale nazionale del sindacato, a Roma. “Il quadro economico generale – dice Margiotta – palesa una serie di criticità, attestate da una sensibile perdita delle ore lavorate e del potere di acquisto delle retribuzioni, con evidenti ripercussioni per l’intera collettività (denatalità, fenomeno dei Neet, etc.). Occorre, dunque, un’assunzione di responsabilità da parte degli attori del sistema Paese, in una chiave non autoreferenziale ma di confronto e dialogo sociale, che punti a contemperare la tutela dei diritti e del benessere dei lavoratori con le esigenze della crescita economica”.

Fonte