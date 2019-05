“Il progressi legati alla diffusione delle tecnologie non devono tradursi in un passo indietro in tema di dignità, di diritti e di protezione dei cittadini e dei lavoratori”. A dirlo, si legge un comunicato del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il sottosegretario al Lavoro Claudio Cominardi, nell’intervento svolto in occasione dell’evento per il 100° anniversario dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil). Nel corso del suo saluto istituzionale, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla location dell’evento, “una sala prestigiosa che celebra l’importanza del dialogo e dei diritti fondamentali della persona”. Valori che il primo cittadino ha riconosciuto propri dell’Oil, che ha definito “uno strumento per garantire crescita, sviluppo e futuro”.

