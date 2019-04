Le multinazionali sono la tipologia di impresa più ambita dai potenziali dipendenti italiani, col 29% delle preferenze, soprattutto per la solidità finanziaria, le opportunità di carriera e la sicurezza del posto di lavoro. A rilevarlo è la ricerca Randstad Employer Brand, la più completa e rappresentativa a livello globale dedicata all’employer branding, condotta da Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane. E il settore più attrattivo è quello dei media, che piace ai candidati in particolare per solidità finanziaria, ottima reputazione e contenuto di lavoro interessante, seguito dall’automotive, dal largo consumo, dal farmaceutico e dall’elettronica.

