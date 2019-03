Personale più aggiornato e più in linea con i cambiamenti tecnologici di processo e di prodotto: è questa l’esigenza di oltre 550.000 imprese italiane, circa un terzo di quelle con almeno un dipendente, secondo quanto rilevato dall’indagine Inapp “Professioni e Competenze nelle imprese” (Pec-Inapp), giunta alla terza edizione. Dallo studio emerge che il 35,2% delle imprese con almeno un dipendente dichiara di avere ‘almeno una figura per cui si registra un fabbisogno da soddisfare con attività di aggiornamento’, con un dato medio nazionale per l’intera economia in crescita del 2,4%, rispetto al 2014 (precedente edizione dell’indagine).

Fonte