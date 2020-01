Titolo: Lavoro in canile



Azienda: Lavoro in Canile



Descrizione: DESCRIZIONE Struttura Canile/Rifugio basso Salento, ricerca per interessante realtà un OPERATORE DI CANILE. La risorsa si occuperà, in affiancamento al proprio tutor, delle seguenti attività: -pulizia struttura e box -manutenzione struttu…

Luogo: Tricase, Lecce