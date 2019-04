In un momento di forte carenza di competenze, le imprese non devono impegnarsi solo nella selezione dei candidati più adatti alle loro esigenze, ma anche competere per farsi scegliere dai migliori talenti sul mercato. Le aziende italiane più attrattive per i potenziali dipendenti saranno decretate dal Randstad Employer Brand 2019, il riconoscimento con cui Randstad – primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane – premia le imprese nelle quali gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca mondiale di employer branding.

Fonte