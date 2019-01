Robot, automazione e intelligenza artificiale, senza però dimenticare il ruolo dell’uomo che, anche in futuro, resterà centrale. Questi i trend per il 2019 che caratterizzeranno il mercato del lavoro, secondo l’analisi di Hays, società leader nel recruitment specializzato. Il continuo progresso tecnologico garantirà alle aziende sempre più strumenti da impiegare nelle strategie di sviluppo. Per massimizzare i vantaggi dell’avvento delle nuove tecnologie, è fondamentale che manager e responsabili delle risorse umane comprendano e anticipino l’impatto che queste potranno avere su tutte le dinamiche aziendali: dal reparto Hr al marketing, passando per il finance, nessun settore sarà immune al progresso tecnologico e alla digitalizzazione.

