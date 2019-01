“La nostra grande sfida è abbassare il costo del reddito di cittadinanza promuovendo il più possibile un passaggio attraverso una formazione che non dovranno fare solo i centri per l’impiego. Nel nostro provvedimento ci sono le agenzie private, ci sono i centri di formazione legati al mondo dell’impresa e della rappresentanza dei lavoratori. E quindi anche i consulenti del lavoro potranno partecipare alla formazione con i propri strumenti”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Roma dal palco degli Stati generali dei consulenti del lavoro per il quarantennale dell’istituzione dell’Ordine.

