STANDO ai dati Eurostat, l’Italia conta 3,6 milioni di «lavoratori autonomi e senza dipendenti» tra i 15 e i 74 anni: il valore più alto tra i paesi dell’Eurozona. E’ il popolo dei free-lance, lavoratori particolarmente soggetti a stress per l’incertezza della loro situazione professionale e quindi economica. Chi opera con partita IVA, infatti, deve lavorare ogni giorno, spesso anche fino a sera tardi e nel week-end. Le scadenze incombono, le collaborazioni sono incerte, se ti ammali non guadagni, i clienti scalpitano e le tasse incombono. Perciò, capita di rimanere sveglio la notte o avvertire sintomi come ansia o al contrario depressione. In una parola, stress. E il transito verso la fatturazione elettronica non fa che aumentare il carico. Ecco cinque soluzioni suggerite dalla più recenti ricerche scientifiche per sopravvivere allo stress da freelance.



• COMPRA UN ACQUARIO

Osservare i pesci che nuotano in un acquario può aiutarti a sciogliere le tensioni. Da uno studio condotto dai ricercatori delle università di Plymouth e di Exeter in collaborazione con il National Marine Aquarium è emerso come la semplice visione dei pesci in movimento possa avere degli effetti benefici. I ricercatori hanno osservato che di fronte ad un acquario diminuisce sia il battito cardiaco che la pressione arteriosa. Inoltre, anche l’umore migliora: più numerosi sono i pesci, più le persone sono ‘catturate’ e maggiori sono i benefici sull’umore. Non a caso, gli acquari, oppure immagini di pesci, sono spesso utilizzati nelle sale d’attesa dei dentisti, ma anche negli ospedali per calmare i pazienti.





• ALMENO DIECI MINUTI DI ATTIVITA’ FISICA OGNI GIORNO

Tutti sappiamo bene che svolgere regolarmente attività fisica aiuta a ridurre lo stress. Ma uno dei problemi tipici del free-lance è la cronica carenza di tempo perchè – a differenza di chi ha un lavoro fisso – non può contare sulla pausa-pranzo o sull’uscita dall’ufficio ogni pomeriggio alla stessa ora. Perciò, difficilmente si iscrive in palestra. Ma questa non è una giustificazione per rinunciare: uno studio dell’Università di Princeton ha dimostrato che anche solo prendersi dieci minuti al giorno per muoversi un po’ aiuta a ‘riorganizzare’ il cervello riducendo così i livelli di stress.



• UNPLUG, SENZA CONNESSIONE PER RESTARE CONCENTRATI

Per motivi di lavoro (ma non solo), tutti siamo continuamente connessi e mentre stiamo leggendo un documento, scrivendo una mail o parlando al telefono siamo interrotti e distratti da nuove notifiche. Che ci fanno perdere il filo e ci costringono poi a fare fatica per ritrovare la concentrazione con un accumulo di tensione che genera stress anche perché impiegheremo più tempo del previsto per potare a termine il lavoro. Che fare? Darsi delle regole: disattivando, ad esempio, per le prossime due ore tutte le notifiche magari avvisando che in una certa fascia oraria non saremo raggiungibili. In questo modo, avremo la possibilità di fare un detox da tecnologia e social network a tutto beneficio della nostra salute.



• MEDITAZIONE PER RIDURRE L’ANSIA E MIGLIORARE LA MEMORIA

Inizia la giornata meditando. Anche se sei una persona frenetica, una volta assaporato il relax che puoi ricavare dalla meditazione non riuscirai più a farne a meno. E il bello è che bastano pochi minuti ogni giorno ovunque ci si trovi per avere risultati sorprendenti. Di recente i ricercatori della University of Surrey (Regno Unito) in una ricerca pubblicata su Journal of Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience hanno dimostrato che la meditazione può ridurre lo stress e migliorare la funzione immunitaria. Meditare ha anche un impatto sul modo in cui riceviamo un feedback, cioè se apprendiamo velocemente dai nostri errori o se c’è bisogno di continuare a farli prima di trovare la risposta giusta. La meditazione si sta diffondendo sempre di più con il lancio anche di apposite App che con esercizi e consigli insegnano a rilassarsi. Non solo: l’anno scorso ha aperto a Parigi il primo ‘Bar à méditation’ con comodi pouf neri in un ambiente piccolo e accogliente dalle pareti bianche. Qui non si beve e non si mangia ma si impara a prendersi cura di se, meditando. E grazie alla meditazione, assicura lo staff del ‘bar’ ci si libera dallo stress, si impara a trasformare l’ansia e l’agitazione in benessere e soprattutto si smette di ‘ruminare’ i cattivi pensieri.



• DORMI IL GIUSTO

Steve Jobs, Marissa Mayer e molti altri leader del settore della tecnologia sono noti anche per il fatto che gli bastano meno di sei ore di sonno ogni notte. Tuttavia, accumulare un ‘debito di sonno’ non fa bene al cervello. Secondo l’American Psychological Association, gli adulti che dormono meno di otto ore a notte hanno maggiori probabilità di riportare sintomi di stress. Inoltre, è stato dimostrato clinicamente che la privazione continua del sonno aumenta direttamente i sintomi della depressione, mina la capacità di concentrazione e infine riduce le funzioni cognitive. Non solo: si crea un circolo vizioso perché la mancanza di sonno provoca stress che a sua volta causa insonnia. Per questo, specie per i free-lance che tendono a tirare tardi per lavorare, è importante lavorare sull’igiene del sonno che significa, in sostanza, non andare a dormire troppo tardi; ridurre la caffeina e non portare mai a letto i dispositivi elettronici.

